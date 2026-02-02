"MALA JE BEZOBRAZNA I NEVIĐENO GLUPA..." Jelena Karleuša ne štedi mladu koleginicu - Pružila Breskvici podršku, a evo kako joj je vratila!
Pevačica Anđela Ignjatović Breskvica, bila je jedna od gošći na proslavi rođenja ćerke Ognjena Amidžića, Lole.
Mlada pevačica nije imala problem da odgovara na pitanja novinara i otvoreno je pričala o neprijatnostima koje je doživela nakon emisije Amidžića u kojoj je dobila negativne komentare, a osvrnula se i na podršku Jelene Karleuše, koja joj nije potrebna, kako kaže.
- Imala sam "prozivke" i pre te emisije. Nisam očekivala njenu podršku, nije mi potrebna. Mene prozivaju šta god da kažem - rekla je pevačica, a ubrzo je stigao i odgovor njene starije koleginice Jelene Karleuše.
-Da li sam rekla da je mala neviđeno glupa? Zašto me terate da se ponavljam. Tim odbijanjem podrške pokazala je koliko je drska, nevaspitana, nezahvalna i bezobrazna - rekla je pop diva koja nije želela da produbljuje temu.
Kurir.rs/Alo
