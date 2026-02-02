Slušaj vest

Mlada pevačica nije imala problem da odgovara na pitanja novinara i otvoreno je pričala o neprijatnostima koje je doživela nakon emisije Amidžića u kojoj je dobila negativne komentare, a osvrnula se i na podršku Jelene Karleuše, koja joj nije potrebna, kako kaže.

- Imala sam "prozivke" i pre te emisije. Nisam očekivala njenu podršku, nije mi potrebna. Mene prozivaju šta god da kažem - rekla je pevačica, a ubrzo je stigao i odgovor njene starije koleginice Jelene Karleuše.

-Da li sam rekla da je mala neviđeno glupa? Zašto me terate da se ponavljam. Tim odbijanjem podrške pokazala je koliko je drska, nevaspitana, nezahvalna i bezobrazna - rekla je pop diva koja nije želela da produbljuje temu.

