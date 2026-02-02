Slušaj vest

Voditelj Voja Nedeljković ispričao je kako se snimala kultna scena iz filma „Lepa sela, lepo gore“ u studiju gde se danas snimaju ni manje ni više nego Zvezde Granda i Nikad nije kasno.

Voja je takođe otkrio i niz zanimljivih detalja iza kulisa, koji su iznenadili i publiku i goste u studiju.

- Inače u ovom prostoru ovde, gde snimamo „Zvezde Granda“, ovde negde malo napred, kod ovog kruga, tu je bila bolnica iz scene „Lepa sela, lepo gore“, gde su bili pokojni Maksa nažalost, Zoran Cvijanović, Bijela. To je snimano ovde, te scene. Eto ko bude gledao film, samo da zna da je iz ‘lepih sela’ ovde snimano – otkrio je Voja.

Evo gde su i šta rade dečaci iz filma "Lepa sela, lepo gore"

Dečake Milana i Halila iz filma "Lepa sela lepo gore" danas bi malo ko prepoznao, a nekada su zasmejavali čitavu naciju.

Malog Halila igrao je Miloš Đuričić iz Višegrada, koji je nakon ove uloge morao da se preseli u Australiju.

- Mogao sam da imam veoma lepu glumačku karijeru, ali mi je tada preminuo otac sa kojim sam živeo, pa sam zbog toga bio prinuđen da se preselim u Austriju kod majke, gde i danas živim. To je bio kraj jedne možda sjajne karijere, ali nisam bio u situaciji da biram - rekao je on za Nova.

Milana je glumio Admir Šehović koji se i danas bavi glumom, ali uglavnom u pozorištu.

