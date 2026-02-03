Slušaj vest

Lena Bogdanović i Duška Jovanić uživale su zajedno na domaćoj premijeri filma "Melanija".

Foto: Kurir

Glumica i novinarka su zauzele svoje mesto u prvom redu, a naš paparaco uslikao je prijateljice kada su ulazile u salu pred početak projekcije. Iako je njihov zajednički dolazak bio nenametljiv, njih dve su ipak privukle interesovanje prisutnih, s obzirom na to da se retko pojavljuju zajedno u javnosti.

Lena i Duška su se za ovu priliku posebno doterale, pa su obe i zablistale. Glumica, koja se proslavila ulogom u seriji "Žene sa Dedinja", odlučila se za kratku bundicu i zanimljivu kapicu, dok je Duška odabrala beli džemper i kaput u istoj boji.

Foto: Kurir

Duška Jovanić jedna je od najpoznatijih i najprovokativnijih novinarki Jugoslavije. U to vreme bilo je jednako opasno naći se u njenom tekstu i čitati ga. Njenu karijeru obeležili su intervjui sa spektakularnim planetarnim zvezdama.

Inače, film "Melanija", koji su odabrale da pogledaju, već neko vreme izaziva interesovanje publike i kritike, pa nije iznenađenje što se našao na njihovoj listi.

Tokom projekcije Lena i Duška su pažljivo pratile film, a nakon završetka napustile su bioskop bez zadržavanja.

1/4 Vidi galeriju Lena Bogdanović i Duška Jovanić Foto: Jutjub, Dragan Kadić, Kurir Televizija

Pomenuti film, čiji je koproducent prva dama, dobio je značajnu pažnju kritičara Trampove administracije i nadzornih tela, koji su kritikovali finansiranje projekta i vreme njegovog objavljivanja kao "neosetljivo", jer u Americi rastu protesti zbog dva ubistva u Mineapolisu u koja su umešani agenti Službe za imigraciju (ICE).

Ipak, kratki razgovori sa njenim najbližim prijateljima pružaju uvid kako se prva dama pripremala za početak drugog predsedničkog mandata Donalda Trampa.

- Uradila je sjajan posao. Obavezno pogledajte film "Melanija". Nabavite karte odmah, brzo se rasprodaju. Sinoć sam drugi put gledao film. Publici se baš dopao, kao i meni. Pogledajte ga, obavezno pogledajte - napisao je Tramp na mrežama.

Melanija Tramp na premijeri filma u Tramp Kenedi centru u Vašingtonu Foto: alex wroblewski / AFP / Profimedia

Na početku filma Melanija je jasna: "Želim da pokažem američkom narodu svoj put od obične građanke do prve dame."

Kurir.rs

Melanija modna ikona: