Stanija Dobrojević je naša najpoznatija starleta, a svojevremeno je govorila na temu prostitucije sa kojom su je povezivali. Ona je uvek isticala da je završila fakultet, te da starlete nisu žene koje se bave najstarijim zanatom.

Stanija je jednom prilikom objasnila da je za sebe zarađivala oduvek, te da nije bilo potrebe da bude sa muškarcima iz koristi.

- Prostitucija je ranije bila povezena sa celim šoubiznisom a sada je nekako vezuju za starlete. Starlete u Americi su atraktivne devojke koje nemaju zanimanje već se bave svačim po malo. Rijaliti, filmovi, reklame, modeling…i ja sam to donela ovde. Vidite, mene sa 20 godina nije mogao da obrlati neki stariji čika za brendiranu torbicu jer sam ja to sebi mogla da kupim. A i nikad me nisu zanimali stariji, samo mojih godina i mlađi. Pa kad sa 20 nisu mogli da me obrlate ne mogu sigurno sa trideset i kusur- rekla je ona tada za "Grand" i istakla da je dobila sve sudske sporove protiv ljudi koji su je optuživali za da se bavila najstarijim zanatom.

Asmin: "Platio sam joj da ne zarađuje na sajtu za odrasle"

Podsetimo, Asmin je tokom učešća u "Eliti 9" izneo šokantne tvrdnje o vezi sa Stanijom.

- Meni se kod Stanije nije sviđalo što ima 40. godina i samo kači slike u tangicama. Zamisli neko ozbiljan želi da kupi njen brend ili da neko s njom sarađuje, a uđe u njen profil i vidi sve gole slike - istakao je Asmin.

- Ona zarađuje samo na sajtu za odrasle i od tih tableta za mršavljenje, a ja sam joj davao mesečnu njenu zaradu samo da mi žena ne radi više. Dao sam joj 20.000 evra i hteo sam još 20.000, ali sad sam to prekrižio - rekao je Asmin u "Zadruzi 9 - Eliti".

Stanija se oglasila

- Tvrdnja da mi je bilo ko isplaćivao 20.000 evra da bih "nešto ne radila" je čista laž. Nikada nisam bila izdržavana niti plaćana od strane partnera - rekla je starleta, nakon čega je priznala šta misli o Asminovim rečima da mu se nije dopadalo što se ona provokativno fotografiše:

- O ukusima i ličnim stavovima neću polemisati, niti imam potrebu da se pravdam zbog svog imidža.

