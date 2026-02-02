Slušaj vest

Legendarni pevač narodne muzike Toma Zdravković, koji je preminuo 1991. godine, i danas se smatra najvećim boemom bivše Jugoslavije, a njegov ljubavni život naročito je bio i ostao interesantan javnosti.

Toma je izgovorio sudbonosno "da" čak četiri puta, a ćerku Žaklinu dobio je iz braka sa Olgicom, kojom se oženio 1963. godine.

Ipak, njihov brak nije dugo trajao. U toj ljubavi rodila se Žaklina, koja je Tomino prvo dete, a danas živi u Holandiji i mama je dva dečaka, a za Srbiju je vežu uspomene na čuvenog oca.

- Živela sam jedan period mog života, kratak, sa njim i kad je umro, bila sam jako, jako tužna. Živiš sa činjenicom da je on deo tebe, da postoji u meni, u mom bratu, u pesmama, u drugim ljudima kojima je dao lepa osećanja - svojevremeno je ispričala Žaklina.

Ona nije krenula stopama slavnog oca, ne bavi se javnim poslom, te se ne eksponira u medijima, već živi daleko od malih ekrana.

Jedini put kada je Žaklina bila u centru medijske pažnje bilo je na očevom grobu, kada je govorila o njemu za medije.

Osim ćerke, Toma sa suprugom Gordanom ima i sina Aleksandra.

"Bila sam konobarica Tomi Zdravkoviću"

Amela Zuković danas se uspešno bavi pevanjem, a pre nego što je snimila svoju prvu pesmu, sarađivala je sa Tomom Zdravkovićem.

- A, među njima je bio naravno i pokojni Toma. Sećam se jedne zajedničke turneje na kojoj je bio i Toma. Ali pevači od kojih je njih 80 posto već pod zemljom. Ja sam bila najmlađa i bila sam počašćena da budem „konobarica“ Tomi Zdravkoviću. Tim se ne može baš mnogo mojih koleginica pohvaliti. Ali, morala sam mu donesem kanister od 25 litara vina. To sam morala da donesem sa parkinga koji je bio udaljen nekih 500 metara. Ali ja sam to momački donela. Ali veruj mi i momački popila sa njim sve do kraja. Bilo je to u Kragujevcu na turneji. Sedimo u garderobi i on meni kaže, da dođem do njega. Prvi put ga vidim. Kaže on meni da mu donesem to vino, jer kao samo meni veruje, a ovi ostali bi mu sve popili. A, onda kaže njemu Zoran Kalezić:

- Ova će sve da ti popije i samo dva decilitra će da ti ostane.

- Kada sam donela vino i kada smo ga zajedno popili, rekao mi je : „Mala što išla po vino si išla, nikada više - ispričala je ona za "Naj portal" i dodala da se više puta pobila na poslu.

