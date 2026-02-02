Slušaj vest

Voditeljka Tijana Milutinović, prepoznatljivo TV lice Pink televizije, ispričala je do sada nepoznate detalje emisije u kojoj su gostovali Mina Kostić i njen partner Mane Ćuruvija Kasper.

Tokom emitovanja emisije u kojoj radi, prisustvovala je trenutku kada je biznismen uživo u programu, pred milionskim auditorijumom, zaprosio pevačicu sa kojom se zabavlja tek nekoliko meseci, a mlada voditeljka, koja je pomoćnica Ognjena Amidžića, ne krije da joj je to jedan od najneprijatnijih trenutaka u karijeri.

Foto: Printskrin/Instagram

Tijana Milutinović gostovala je u "Podkastu u pidžamama", gde je progovorila o ovom, za nju neprijatnom trenutku.

- Sada je bilo neprijatno kada je bila veridba Mine i Kaspera... - rekla je voditeljka što se čuje u tizeru emisije.

Veridba u programu uživo

Podsetimo, Kasper je Minu zaprosio uživo u programu tokom emisije "Amidži šou", na mrežama se povela polemika oko toga koliko košta prsten.

Mina Kostić veridba u emisiji

- Ja prva ne znam cenu jer me to nije interesovalo, a Kasper je čovek koji meni nikada nije rekao za bilo koji poklon koji sam od njega dobila do sada koliko je koštao i koja mu je vrednost - poručila je Mina.

Pre nego što su mreže počele da bruje o vrednosti prstena, u medijima se pisalo kako je Mane iskeširao 369,000 dinara za dijamantski nakit kojim će veriti svoju partnerku.

