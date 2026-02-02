Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnike Kristijan Golubović otkrio je manje poznate detalje iz privatnog života.

Golubović je priznao da ćerku Veru, koju je dobio sa bivšom suprugom Ivanom Veljković, nije viđao nekoliko meseci.

- Da. Nije mi davala da je vidim, jer je bila takva situacija da smo se svađali. Ja sam nju prevario javno u rijalitiju. Donekle je imala potpuno pravo da me na neki način kazni, što finasijski, što ovako. Htela je da me kazni zbog prevare da ne vidim ćerku jer je ona smatrala da mene ćerka nije ni zanimala čim sam je prevario nju lično. Nisam mogao da joj objasnim da je moja ljubav prema ćerki neograničena, kao i prema svakom mom detetu, a to je njih četvoro. Šta mi radimo nema nikakve veze sa decom - rekao je Kristijan Golubović i otkrio potom da je sina Lazara priznao posle 20 godina, zbog njegove bezbednosti.

- Tako je, da. Da zbog mene plati životom... - istakao je on.

O intimi sa Stanijom Dobrojević

Na pitanje da li je imao intimni odnos sa Stanijom Dobrojević na Farmi, Kristijan Golubović je rekao:

- Da. Mislim da je bilo 5 ili 6 puta i mogu reći svaki put smo išli do kraja. Pa je bila priča o pijenju tablete za dan posle, kada popijete pa prekinete nužno trudnoću. Međutim, to je ostalo u teoriji između Tamare Đurić i nje. Nešto su se prepucavale pa je bilo kako od neprijatelja može da traži takvu tabletu, onda se automatski zna da si sa nekim spavala. Stanija se tu dosta krila, ja sam izgubio sve. Ja sam rizikovao brak. Ona se toliko zaljubila u meni, spremila nastupe, da mi sredi papire u Americi, da to bude jača veza nego sa ovim Asminom. Jednostavno, ja sam znao čime se ona pre bavila, smatrao sam da je to pedigre jedne žene koja nije za mene - - izneo je svoje tvrdnje Kristijan Golubović i dodao:

- Da nisam znao šta je radila pre mene u životu, verovatno bi nešto i bilo. Ja se emotivno u nju nisam zaljubio, dopadala mi se što ne pije, ne puši, što je pedantna. Što od jeftine garderobe iz kineske radnje napravi sebe da izgleda skupo i zalude ove što misle da je ona kraljica starleta i time je objasnila kako se barata šoubiznisom. Dosta sam naučio od nje u tom svetu - rekao je bivši rijaliti igrač.

Stanija Dobrojević nije potvrdila ove navode koje Kristijan Golubović ističe.

O raskidu sa Kristinom Spalević

- Da.. Hteo sam da raskinem vezu, međutim, Kristinom nisam oženjen, tako da ne mogu da se razvede. Tolika je bila kriza u našoj vezi da sam razmišljao o tome da se razdvojimo zauvek - istakao je Kristijan Golubović.

Stanija o Kristijanu

Podsetimo, Stanija je svojevremeno svoju stranu priče o bivšem robijašu iznela u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

"Iznenadila bih se kada bi rekao nešto lepo, a ima i te kako lepog da kaže. Ja sam u Farmi zaista bila korektna prema njemu, bila sam mu prijatelj, štitila ga... Bila sam mu lojalna. Između nas je bilo sve što je bilo, gledali ste. Sve što se desilo bilo je pred kamerama", započela je.

"Je l' bilo ono 'do kraja'?", prekinula ju je voditeljka Ljiljana Stanišić.

"Sve što ste videli tako je bilo. Ništa nije bilo po izlasku osim te raspodele novca. Moja porodica je tražila da biram između njih i njega", pričala je.

"Jesi li se zaljubila u njega?", pecnula ju je voditeljka.

"Ne mogu da kažem zaljubila, ali da su bile prijateljske emocije koje su prerasle u neku privrženost, to jeste. Ja ne umem da krijem. Sa njim je bilo drugačije, ali je bilo tako kako je bilo", priznala je.

