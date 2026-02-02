Slušaj vest

Ćerka pevačice Goce Tržan, Lena Marinković, završava školovanje u srednjoj školi, a pevačica se sada osvrnula na temu njenog obrazovanja i otkrila gde će nastaviti.

Goca je, između ostalog, otkrila i zašto je Lena prekinula obrazovanje u privatnoj školi i prešla u državnu kada je imala 11 godina.

1/8 Vidi galeriju Goca Tržan Foto: Printscreen/Instagram

- Lena je, kada je u pitanju osnovna škola, ja sam stvarno verovala da ti privatna škola daje neko ludo obrazovanje, a ustvari nije tako. Lena je prva četiri razreda išla u privatnu osnovnu školu i tu je bila i zaštićena i ušuškana, a onda smo se mi preselili iz Mirijeva u Rakovicu, kupili smo kuću i ja sam shvatila da moje dete nema drugare iz kraja, da po nju dolazi šofer, da se vozi autobusom na drugi kraj grada i vraća je, da ona ne zna gde je pekara u kraju i gde je prodavnica, da nema sa kim da se druži u školskom dvorištu i da je to nešto što sam joj uzela iz najbolje namere, misleći da je to sada privatno obrazovanje, da je tu zaštićena - rekla je Goca u podkastu "Životna priča" i dodala:

- Ona mora da se susretne sa realnim životom, osnovna škola je prvi korak i ja sam nju upisala u školu u petom razredu, na 300 metara od kuće, do koje je išla peške.

- Prvi dan nikad neću zaboraviti. Ustala je, spremila se, i kaže: "Mama, mene boli stomak, ja tamo nikoga ne poznajem", rekla sam "Upoznaćeš" i već tog dana do kuće su je ispratile drugarice, sledeće nedelje otišla je u izlazak u kraju i zdravo je odrasla.

Goca o daljem obrazovanju ćerke Lene

1/5 Vidi galeriju Lena Marinković na letovanju u Crnoj Gori Foto: Instagram

Ćerka Goce Tržan razmišlja o tome u kom će smeru nastaviti obrazovanje, a evo šta njena majka misli o privatnom fakultetu.

- Sada završava četvrtu godinu u XV Beogradskoj gimnaziji, volela bih da upiše fakultet, ali te fore privatni fakulteti, je l imaš ti to da platiš? Šta je to falilo ogromnom broju ljudi koji je završilo naše univerzitete. Ako želiš znanje, ti ćeš ga naći i bez fakulteta, jer postoje ljudi koji dele znanja. Volela bih da studira jer mislim da je za ženu to jako važno, ti svoje obrazovanje ili ono što imaš u rukama, nek ide i na zanat ako je to zanima. Bila bi sjajan HR, psiholog, pravnik, ali tu baš ima da se buba. Idu joj te socijalne nauke, to gde radiš sa ljudima, ona je sjajna u tome, moram da priznam - rekla je pevačica.

