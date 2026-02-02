O visokorizičnoj trudnoći i prevremenom porođaju

- Nikada neću moći dovoljno da zahvalim prvenstveno mojoj doktorki, koja je prihvatila da vodi moju trudnoću. Reč je o docentkinji Mandić. Večno ću joj biti zahvalna na tome kakav je čovek, stručnjak, kakva je riznica znanja, a pre svega ljudskosti. Namerno kažem "prihvatila" jer je trudnoća od starta bila visokorizična i dva puta mi je savetovan prekid. Intuitivno sam znala da je sve OK i da to treba dokazati određenim dijagnostičkim procedurama, pri čemu sam imala njenu potpunu podršku. Ceo proces smo prošle zajedno, onako kako je, po meni, jedino ispravno kada je reč o odnosu lekara i pacijenta- rekla je ona tada.