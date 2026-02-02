Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Dalila Dragojević trenutno boravi u Americi, a prethodnu noć provela je prateći NBA spektakl.

Dalila je pratila utakmicu između Njujork Niksa i Los Anđeles Lejkersa, te je bila posebno oduševljena kada je ugledala košarkaša Luku Dončića, koji igra za Lejkerse.

U trenutku kada se Luka Dončić zagrevao pred početak utakmice, Dalila Dragojević ga je snimala i objavila video na društvenim mrežama, fokusirajući se upravo na slovenačku zvezdu.

Tokom same utakmice ponovo je podelila video u kojem je Dončić u prvom planu i prikazala njegovu fantastičnu igru.

- A večeras ludnica - napisala je Dalila Dragojević na Instagramu, pokazujući oduševljenje atmosferom i igrom slavnog košarkaša.

Uživa u ljubavi

Inače, Dalila Dragojević je sreću pronašla kraj momka koji živi u Americi, a jednom prilikom je otkrila i čime se bavi njen izabranik.

Na Instagramu je objavila fotke pored kamiona, uz opis u kome je otkrila da je nje Marko jedan od najvrednijih radnika u firmi.

- Što bi zapevao Andrija Milošević: "Moj je dečko kamiondžija, sa njim nekad odlazim i ja". Tako i ja sa svojim momkom završih turneju od NYC do Majamija, pa nazad. Svuda bili i svuda prošli... Sve će biti zabeleženo na Jutjubu - napisala je Dalila i dodala:

- Firma se bavi selidbom po celoj Americi. Broji preko 400 kamiona i preko 1.000 zaposlenih ljudi. Firma koja je pomogla mnogim ljudima bez posla i omogućila im napredak i pošten posao. Ponosna sam što je moj Marko deo ovog tima i što važi za jednog od najvrednijih radnika - podelila je na svom profilu Dalila Dragojević, koja se u toku emitovanja Zadruge čak i razvela.

