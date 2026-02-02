Slušaj vest

Ulaskom u rijaliti program, Luka Vujović se gledaocima predstavio kao biznismen koji je stavio tačku na svoj buran život.

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije na kojima se tvrdi da je rijaliti učesnik bio u zatvoru.

Svojevremno tokom emisije "Pitanja gledalaca" obelodanjeno je da je u zatvoru boravio zajedno sa suprugom bivše rijaliti učesnice.

„Na čemu zasnivaš teoriju da su Luka i tvoj bivši muž zajedno bili na ‘univerzitetu’ i kakva je povezanost između njih?“ – glasilo je pitanje, a poznato je da se u zadrugarskom slengu zatvor naziva „univerzitet“.



Međutim, ovo nije prvi put da isplivava informacija njegovoj o kriminalnoj prošlosti.

Ima problematičnu prošlost i to je nešto što se ne može tek tako sakriti. Čula sam da je bio umešan u neke teške krađe, da je već robijao, ali da postoji mogućnost da opet završi iza rešetaka ako neki ljudi progovore – otkrio je tada izvor za Republiku.

Glavna tema u rijalitiju

Inače, Vujović je jedna od glavnih tema u rijalitiju, budući da je ušao kao verenik Aneli Ahmić, koja je potom takođe ušla u program. Nakon toga su raskinuli, a on je započeo romansu sa cimerkom Anitom Stanojlović.

Kurir.rs/ Republika

