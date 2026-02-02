Slušaj vest

Pevačica Edita Aradinović i njen partner Nenad Stević odlučili su da stave tačku na svoju emotivnu vezu, iako očekuju zajedničko dete, o čemu je prvi pisao Kurir. Nakon vesti o raskidu, Edita se oglasila na društvenim mrežama i pokazala kako provodi vreme provodi nakon kraha ljubavi.

„Kako ste mi, prijatelji? Ne dajte mi da se predam“, poručila je Edita uz objavu na Instagramu, dok se u video-snimku u šali obratila pratiocima rečima: „Snimi da vide ljudi da nije fotošop.“

Pevačica Edita Aradinović i njen partner Nenad Stević odlučili su da stave tačku na emotivnu vezu, uprkos činjenici da čekaju zajedničko dete. Foto: Printscreen

Trudna pevačica prošetala je gradom tip-top sređena, sa puštenom kosom i naočarima za sunce, ostavljajući utisak smirenosti. Ipak, kada je reč o Nenadu i raskidu, Edita je ostala dosledna svom stavu i kratko poručila da „nema komentar“. Ona je i pre njihovog raskida rekla da više neće iznositi nijedan detalj o njemu, jer ne bi da joj se slika u javnosti "svodi na privatan život".

Kraj još jedne priče

Edita, koja sa Stevićem očekuje dete, trenutno je u potpunosti posvećena trudnoći, svom zdravlju i profesionalnim obavezama. Kako navode izvori bliski pevačici, ona je odlučna da u ovaj novi životni period uđe smireno, fokusirano i bez dodatnog stresa, te je okrenula novi životni list. Upravo iz tog razloga, par je odlučio da privatne stvari zadrži daleko od očiju javnosti i da se ne oglašava zvaničnim saopštenjima.

Edita Aradinović ponovo sama Foto: Instagram, BoBa Nikolić, Printscreen/Instagram, Marko Karović

Iako su važili za jedan od skladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, Edita i Nenad su svoju vezu uglavnom držali dalje od reflektora, retko se pojavljujući zajedno u javnosti i ne deleći previše detalja sa pratiocima na društvenim mrežama. Njihov razlaz, kako se navodi, protekao je bez drame, a obostrana želja je da se međusobno poštuju, posebno imajući u vidu odgovornost koju nose kao budući roditelji.

Pevačica se, osim privatnog života, intenzivno posvetila i poslu, te je okružena najbližim saradnicima i porodicom, koji joj pružaju punu podršku u ovom osetljivom periodu. Kako saznajemo, Edita planira da nastavi sa muzičkim projektima u skladu sa svojim mogućnostima, ali joj je trenutno prioritet lični mir i stabilnost.

