"SOS! ZOVITE HITNU..." Edita usred noći objavila poruku - evo šta radi posle raskida sa dečkom s kojim čeka dete (FOTO)
Pevačica Edita Aradinović i njen partner Nenad Stević odlučili su da stave tačku na svoju emotivnu vezu, iako očekuju zajedničko dete, o čemu je prvi pisao Kurir. Nakon vesti o raskidu, Edita se oglasila na društvenim mrežama i pokazala kako provodi vreme provodi nakon kraha ljubavi.
Edita je objavljivala niz storija na Instagramu. Isticala je svoje emocije, slušala tužne pesme, a u jednom momentu objavila je da sluša pesmu Usnije Redžepove "Živote moj".
- SOS! Zovite hitnu - napisala je.
- Samo pesma zna da me vrati u dane kad srećna sam bila... Jaoooo - nastavila je.
- Usnija pobedila. Prijatno - kompletna je poruka koju je napisala na storiju.
Kraj još jedne priče
Podsetimo, Edita i Nenad doneli su zajedničku i promišljenu odluku da se raziđu, ali da ostanu u korektnim i prijateljskim odnosima, bez tenzija i javnih sukoba. Vest o raskidu prvi je sa najbližim krugom prijatelja podelio upravo Stević, koji se u tom trenutku nalazio na putovanju na Tajlandu, i to bez popularne pevačice. Prema rečima izvora, odluka o razlazu nije doneta impulsivno, već nakon dužeg perioda razgovora i razmišljanja, tokom kog su oboje shvatili da im se životni putevi razilaze.
Pečica je trenutno u potpunosti posvećena trudnoći, svom zdravlju i profesionalnim obavezama. Kako navode izvori bliski pevačici, ona je odlučna da u ovaj novi životni period uđe smireno, fokusirano i bez dodatnog stresa, te je okrenula novi životni list. Upravo iz tog razloga, par je odlučio da privatne stvari zadrži daleko od očiju javnosti i da se ne oglašava zvaničnim saopštenjima.
Iako su važili za jedan od skladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, Edita i Nenad su svoju vezu uglavnom držali dalje od reflektora, retko se pojavljujući zajedno u javnosti i ne deleći previše detalja sa pratiocima na društvenim mrežama. Njihov razlaz, kako se navodi, protekao je bez drame, a obostrana želja je da se međusobno poštuju, posebno imajući u vidu odgovornost koju nose kao budući roditelji.