Slušaj vest

Luna Đogani u braku je sa Markom Miljkovićem, u kojem su postali roditelji dve devojčice. Par je vezu zaopčeo u rijalitiju "Zadruga" i, iako mnogi nisu verovali da njihova ljubav može da opstane i van zidina Šimanovaca, njih dvoje već pet godina uživaju u bračnim vodama. Započeli su i zajednički biznis, koji im odlično ide, a sad je Luna na svom Instagram profilu otkrila sve o odnosu sa Markom.

- Naš partner je osoba koja sedi pored nas kada nam roditelji umru. Onaj koji nas drži za ruku kada nas boli. Onaj koji nas kupa kada smo preslabi da stojimo - piše u jednoj objavi.

- Nije stvar u leptirićima ili dejtovima, stvar je u izboru nekoga ko ostaje u haosu, u tuzi, u neizvesnosti. Jer sama ljubav nije dovoljna, ovo što održava brak je zrelost, vernost i sposobnost da se zajedno prebrode teška životna vremena - nastavlja se u objavama na Luninom profilu, a u svim je označila supruga Marka.

1/8 Vidi galeriju Luna Đogani Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/Instagram

"Ne bih mu oprostila prevaru"

Podsetimo, Luna je nedavno otkrila da se ona i Marko svakog decembra žestoko posvađaju, zbog čega sumnja da ih je neko urekao.

- Ne bih oprostila prevaru. Mislim sad kažem “ne”, ali nikad ne znaš u životu šta će te snaći. Ja sam to čula od iskusnih žena koje su dugo godina u braku i koje su možda prešle preko nekih stvari preko nečega, ali ja u ovom trenutku sa svojih 30 godina, da zamislim da moj muž spava sa drugom ženom i vrati se meni, nije mi dobro. Na pomisao te izdaje, ne znam da li bih mogla da mu ikad više verujem i da živim sa tim. Nikad ne znaš, neću daleko bilo da osuđujem, svako ima svoje razloge - rekla je Luna.