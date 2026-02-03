Slušaj vest

Izjava Kristijana Golubovića o novodnom odnosu koji je imao sa Stanijom Dobrojević, izazvala je haos u javnosti. Naime, on je ispričao da je u rijalitiju Farma imao seksualne odnose sa Stanijom, te da je zbog njega pila tablete.

Svojeveremeno je Kristijan u Zadruzi otkrio i gde je navodno imao tajne odnose sa starletom, te da joj je samo jedna reč pred kamerama bila šifra.

- Prva je čepila p**** na Instagramu i prva je dobila fejk stvari od toga. Ja kažem šifru "seno", ona ode gore i ja je iz****m i završim - rekao je Kristijan aludirajući na zajednički boravak na tadašnjem imanju u Lisoviću.

Podsetimo, na pitanje da li je imao intimni odnos sa Stanijom Dobrojević na Farmi, Kristijan Golubović je rekao:

Da. Mislim da je bilo 5 ili 6 puta i mogu reći svaki put sam s**šio u nju. Pa je bila priča o pijenju tablete za dan posle, kada popijete pa prekinete nužno trudnoću. Međutim, to je ostalo u teoriji između Tamare Đurić i nje. Nešto su se prepucavale pa je bilo kako od neprijatelja može da traži takvu tabletu, onda se automatski zna da si sa nekim spavala. Stanija se tu dosta krila, ja sam izgubio sve. Ja sam rizikovao brak. Ona se toliko zaljubila u meni, spremila nastupe, da mi sredi papire u Americi, da to bude jača veza nego sa ovim Asminom. Jednostavno, ja sam znao čime se ona pre bavila, smatrao sam da je to pedigre jedne žene koja nije za mene - izneo je svoje tvrdnje Kristijan Golubović i dodao:

- Da nisam znao šta je radila pre mene u životu, verovatno bi nešto i bilo. Ja se emotivno u nju nisam zaljubio, dopadala mi se što ne pije, ne puši, što je pedantna. Što od jeftine garderobe iz kineske radnje napravi sebe da izgleda skupo i zalude ove što misle da je ona kraljica starleta i time je objasnila kako se barata šoubiznisom. Dosta sam naučio od nje u tom svetu - rekao je bivši rijaliti igrač.

Stanija Dobrojević nije potvrdila ove navode koje Kristijan Golubović ističe.

Sa njim je bilo drugačije

Podsetimo, Stanija je svojevremeno svoju stranu priče o bivšem robijašu iznela u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

- Iznenadila bih se kada bi rekao nešto lepo, a ima i te kako lepog da kaže. Ja sam u Farmi zaista bila korektna prema njemu, bila sam mu prijatelj, štitila ga... Bila sam mu lojalna. Između nas je bilo sve što je bilo, gledali ste. Sve što se desilo bilo je pred kamerama - započela je.

- Je l' bilo ono 'do kraja'? - prekinula ju je voditeljka Ljiljana Stanišić.

- Sve što ste videli tako je bilo. Ništa nije bilo po izlasku osim te raspodele novca. Moja porodica je tražila da biram između njih i njega - pričala je.

- Jesi li se zaljubila u njega? - pecnula ju je voditeljka.

- Ne mogu da kažem zaljubila, ali da su bile prijateljske emocije koje su prerasle u neku privrženost, to jeste. Ja ne umem da krijem. Sa njim je bilo drugačije, ali je bilo tako kako je bilo - priznala je.