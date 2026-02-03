Slušaj vest

Rada Manojlović kojaje nedavno pazarila nekretninu, ističe da venčanje s Vladimirom Rankovićem ove godine nije na listi planova jer želi da se posveti nastupima i koncertima.

Zašto se i dalje ne pojavljujete u javnosti s momkom?

- Dečka i dalje krijem, tako mi prija. Našla sam onog pravog, ali ove godine neće biti svadbe, bacili smo se na koncerte. Kad bude došlo vreme za svadbu, znaćete. Ja sam, od momenta kada sam ušla u prvu vezu, stalno bila zauzeta. Ulazila sam iz veze u vezu i sve su bile duge i ozbiljne. Jedino sam pre ove veze pola godine bila sama. Nisam se trudila da nađem nekog samo kako ne bih osetila samoću i eto, kada čovek krene tako da razmišlja, desi se prava ljubav.

Da li Vladimiru smetaju vaši bivši momci i to što se i dan-danas često govori o vašoj vezi s Milanom Stankovićem?

- Mom partneru ne smeta što se pominje Milanova i moja veza, pa ne bi ovoliko sve trajalo da mu nešto smeta kod mene. Skoro se pisalo: "Pomirili se Rada i Milan na tajnom putovanju u Las Vegasu." Narod koji ne zna da su to stare fotografije s turneje odmah je počeo da piše komentare: "Ova stvarno nije normalna, ne zna šta hoće", "Hvala Bogu, pomirili se", "Vrati se, Rado, Milanu, on ti je bio najbolji"... Kako vi znate šta je najbolje za mene?!

Svi vaši bivši momci su se posle veze s vama povukli iz javnosti. I Haris Berković je u ilegali, zašto?

- Harisu je, dok smo bili zajedno, jako smetalo prisustvo medija, jedva je čekao da se povuče. On mnogo radi, ali ga nema u medijima.

Šta znate da skuvate partneru?

- Volim da kuvam grašak s mnogo povrća i s mesom. Nisam neka kuvarica, ali kada spremam, to bude dobro. Nemam ni vremena, a i lakše mi je da naručim hranu.

Da li ste se nekad napili?

- Ne volim alkohol, nikad se nisam napila i ne volim da me neko iz mog okruženja vidi da pijem. Samo kada je u pitanju baš dobra rakija, popijem čašicu-dve s tatom.

Kako komentarišete to što vaše kolege reklamiraju kladionice za dobar honorar?

- Mene su zvale sve kladionice i kockarnice za reklamu i nudile dobre honorare, ali ja to ne radim. Jako je tanka linija, možeš da pogrešiš u odluci... Gde je tu granica između zabave i propasti?! Nije strašno da se za 200 dinara kladiš npr. na utakmicu Zvezde i Partizana, ali kažu da obično danas to bude 200 dinara, a sutra mnogo više. Mnogi krenu da se klade na sitno, a onda zajme od kamataša, koji ih jure, i tako odvedu i sebe i porodicu u propast.

Šta se dešava sa vašim bratom po ocu, Nenadom, koji kaže da nije blizak sa vama?

- Nenad i ja nismo bliski kao što bi brat i sestra trebalo da budu, to je istina, ali mi smo jedna krv. Velika je razlika i u godinama, ali volimo se i snimićemo duet.