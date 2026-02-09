Slušaj vest

Televizijska legenda i jedan od najomiljenijih voditelja ikada, Milovan Ilić Minimaks preminuo je nakon borbe sa opakom bolešću u februaru 2005. godine.

Iza njega su ostali brojni intervjui, aforizmi i humoreske, njegov život bio je neobičan, a način na koji je vodio i njega i emisije nekovencionalan. Poznat po šarmantnosti, oštroumnosti, brzim i britkim mislima, Milovan Ilić Minimaks objavio je sedam knjiga aforizama i dve knjige poezije.

Biografija

Rođen je 1938. u Lipnici kod Kragujevca.

- Rođen sam 5. novembra, u znaku škorpije, što mi je posebno drago. Jer, da mogu da biram horoskopski znak, opet bih izabrao škorpiju, koja je dosta nezgodna, a čujem da ima - ispričao je Minimaks u jednom intervjuu.

U Beograd je došao 1957. na studije prava.

Objavljivao je humoreske u “Politici”, ubrzo je počeo da radi u satiričnom listu “Jež”, a svoju radio emisiju “Minimaks” - minimum govora, maksimum muzike, pokrenuo je 1967. godine. Po toj emisiji je dobio svoj čuveni nadimak. Za samo mesec dana i emisija i on postali su neverovatno poznati.

Kasnije je prešao na male ekrane kada je doživeo ogromnu populatnost. Kroz njegovu emsiju "Minimaksovizija" koja se emitovala na televiziji Pink prošlo je mnogo lica sa estradne i medijske scene, a nakon gostovanja gotovo svako je postao poznat i napavio svoju karijeru.

Roditelji i usvojena sestra

Kako su se njegovi roditelji razveli, majka se preudala, a njegov očuh je odlučio da usvoji napuštenu devojčicu iz niške bolnice.

- Svom ocu Dragoljubu bio sam jedino dete, a moja majka se kasnije ponovo udala i u tom braku rodila ćerku, a jednu devojčicu je usvojila. Zbog toga smatram da imam dve najrođenije sestre, između ostalog i zato što sam odrastao sa njima - govorio je on.

Saradnja sa estradnjacima

Čuveni voditelj Milovan Ilić Minimaks, iznedrio je mnoge poznate ličnosti i čije se ime pamti i danas.

Neke poznate ličnosti sa radošću se sećaju njegovih anegdota, te rado prepričavaju razne dogodovštine sa snimanja.

Jedna od njih je Suzana Mančić, koja je u emisiji na Kurir televiziji, otkrila jedan od kako kaže najboljih saveta koje je u životu dobila.

- Od Minimaksa sam dobila jedan fantastičan savet a to je: "Mala, pamet u glavu i d*pe uza zid". Tim rečima. Nisam do tada upoznala čoveka koji je bio toliko duhovit i koji toliko brzo misli. Shvatila sam da moram da nađem neki svoj stil. Divno smo sarađivali - voleli smo da putujemo, jedemo i pijemo, da se šalimo - ispričala je Suzana Mančić u sećanju na Minimaksa.

Takođe, poznati srpski mađioničar Lazar Antić, poznatiji kao Big Lale, priznao je da mu preminuli drug i saradnik veoma nedostaje. Ali ne samo njemu, već i čitavom domaćem šou biznisu.

- Najviše mi Mića fali u situacijama kada se okupi staro društvo, počnu da se pričaju vicevi, šale. Niko to ne ume da radi kao što je on znao. Za mene Minimaks nije umro, ne mogu i danas da prihvatim da više nije među nama. Ja volim da kažem da je on na dugogodišnjoj turneji sa koje još nije vratio - pričao je sa setom u glasu čovek koji je čuvenom voditelju bio desna ruka u njegovoj emisiji "Maksovizija“.

Niko sa estrade nije ušao u njegovu kuću

Ilić je bio jedan od prvih nekonvencionalnih voditelja koji nije voleo obične najave, te je u svoja izlaganja ubacivao džinglove, aforizme i viceve.

- A ovo što sam sad voditelj to je isto kad bi neko ko je završio atomsku fiziku, a nema posla, vozio taksi - izjavio je on davno u jednom intervjuu za Jugopapir.

Družio sa mnogim estradnim kolegama, a kada se razboleo, Kemal Monteno i Arsen Dedić su se pobrinuli da mu obezbede mesto u bolnici u Padovi. Ipak, privatno nikada nije bio u bliskom odnosu sa estradnjacima iako je mnoge "izmislio".

- Ne sećam se da je neki pevač ili bilo ko sa estrade ikada ušao u moju kuću, jer posao je jedno, a privatnost drugo - govorio je Minimaks svojevremeno.

Od njih je napravio zvezde

Minimaks je neko ko je od svojih gostiju pravio zvezde, te nakon pojavljivanja u njegovoj emisiji mnoge ličnosti su kao čarobnim štapićem postale vrtoglavo popularne.

Lepa Brena je pre Minimaksa bila samo "Brena", a on joj je dodelio umetničko ime koje je vremenom postalo brend.

Vesna Vukelić Vendi je takođe bila jedna od ličnosti koja je nakon njegove emisije zasijala punim sjajem. Minimaks ju je ugostio i predstavio javnosti na sebi svojstven način, nakon čega je postala jedna od s*ks simbola bivše Jugoslavije.

Kseniji Pajčin kada je započela solo karijeru njegova emisija je bila prava "odskočna daska" za sve dalje uspehe koje je napravila.

Svetlana Ceca Ražnatović sa Željkom Ražnatovićem Arkanom odmah nakon svadbe se ekskluzivno pojavila kod Ilića, kada su zajedno gledali snimke sa venčanja. Takođe, prvo njeno javno pojavljivanje sa decom bilo je upravo kod Minimaksa.

Jelena Karleuša je nakon pojavljivanja kod Ilića postala jedna od omiljenih pevačica na prostorima bivše Jugoslavije. Jedno od gostovanja bilo je upravo sa Cecom, a snimak iz te emisije i dan danas je jedan od viralnih jer je to zadnje zajedničko ekranizovanje ove dve pevačice jer se godinama sreću samo na sudu.

Jasna Milenković Jami, Dara Bubamara, "Rokeri sa Moravu", Đorđe Balašević i Rambo Amadeus, kao i mnogi drugi bili su deo Minimaksove magične prašine nakon koje su zablistali, svako na svoj način.

Minimaksov sin

Njegov sin, Vladimir Ilić Ila, dok se još nije povukao iz javnosti, često je govorio o svom ocu i zvezdama kojima je pomogao, te je neretko isticao da su ga mnogi nakon smrti zaboravili.

- Ćaletu sam govorio da ima osobinu koja mu je ujedno i mana i vrlina - bio je dobar čovek. I eto danas ga niko i ne spominje. Greota. On je pre svega bio novinar i humorista. Posle je počeo da radi emisije "Tup tup" i "Mini maks" - minimalno razgovora, maksimalno muzike. Tako je on i dobio nadimak Minimaks. O tome govori podatak da sam, kada je mama umrla, dobio duplo više telegrama nego kada je ćale umro. Jer mama kada je umrla, tata bi video te telegrame da je izašao iz bolnice. Onda kad je tata umro ko je imao da vidi te telegrame. Svi su samo iščezli, a kuća nam je bila puna 24 sata dok je otac bio živ - govorio je tada Vladimir.

Voditelj je bio poznat i po šalama i prozivkama na račun estrade, te svi pamte njegovo izlaganje u vreme inflacije kada je potkačio pevače i naveo da je njima lako jer imaju iza sebe bogatstvo za razliku od glumaca koji nemaji i zato idu na proteste protiv tadašnje vlasti.

Ispred svog vremena

Nekada davno su njegovi aforizmi bili smešni milionima radio slušalaca, a kako mnogi kažu danas su tužna realnost.

Ovo su samo neki od njih koji se pamte 1. Ne znam da li će nas Evropa primiti, ali Afrika nas je već stavila na listu čekanja. 2. Godišnjica Kosovske bitke biće proslavljena čim se bitka završi. 3. Rekli smo istorijsko NE. Možda bismo rekli još nešto da smo znali strane jezike. 4. Ovoliki neuspesi. Pa, to još nikome nije uspelo! 5. Srbi žele da žive u jednoj državi. Švedskoj, recimo. 6. Možda bi neki prodali zemlju. Ali, ko će ovo da kupi. 7. U pravu ste, mada bi logičnije bilo da ste u zatvoru.

Ljubavni život

O životu slavnog Minimaksa mediji su često pisali, a nije tajna da je bio miljenik žena. Međutim, kako je jednom prilikom ispričao, "mnoge od njih je želeo, a samo dve je odveo pred oltar”.

Prvi put se oženio kada je imao samo 22 godine, a tokom prvog 12 godina dugog braka dobio je sina Igora. Nakon razvoda od prve supruge, legendarni voditelj rešio je da po drugi put stane pred oltar, a ljubav sa Biljanom potrajala je sve dok ih njena smrt 2004. godine nije rastavila.

Minimaks je tokom braka sa Biljanom dobio dvoje dece, sina Vladimira, koga smo svi dobro upoznali kao člana muzičkog sastava Sha-Ila i ćerku Anu, koja se retko pojavljuje u medijima.