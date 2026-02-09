Slušaj vest

Poznata srpska voditeljka i glumica Suzana Mančić ima karijeru koja traje decenijama.

Na Kurir televiziji jednom prilikom prilkom se prisetila legendarnog Milovana Ilića Minimaksa koji nas je napustio tačno pre 21. godinu.

"Mala, pamet u glavu i dupe uza zid"

Suzana se prisetila saveta i saradnje sa Minimaksom.

- Od Minimaksa sam dobila jedan fantastičan savet a to je - "Mala, pamet u glavu i dupe uza zid". Tim rečima. Nisam do tada upoznala čoveka koji je bio toliko duhovit i koji toliko brzo misli. Shvatila sam da moram da nađem neki svoj stil. Divno smo sarađivali - voleli smo da putujemo, jedemo i pijemo, da se šalimo - ispričala je Suzana Mančić u sećanju na Minimaksa.

Suzana Mančić uskoro postaje baka

Niko sa estrade nije ušao u njegovu kuću

Čuveni voditelj Milovan Ilić Minimaks, iznedrio je mnoge poznate ličnosti i čije se ime pamti i danas.

Neke poznate ličnosti sa radošću se sećaju njegovih anegdota, te rado prepričavaju razne dogodovštine sa snimanja. Ilić je bio jedan od prvih nekonvencionalnih voditelja koji nije voleo obične najave, te je u svoja izlaganja ubacivao džinglove, aforizme i viceve.

- A ovo što sam sad voditelj to je isto kad bi neko ko je završio atomsku fiziku, a nema posla, vozio taksi - izjavio je on davno u jednom intervjuu za Jugopapir.

Družio sa mnogim estradnim kolegama, a kada se razboleo, Kemal Monteno i Arsen Dedić su se pobrinuli da mu obezbede mesto u bolnici u Padovi. Ipak, privatno nikada nije bio u bliskom odnosu sa estradnjacima iako je mnoge "izmislio".

- Ne sećam se da je neki pevač ili bilo ko sa estrade ikada ušao u moju kuću, jer posao je jedno, a privatnost drugo - govorio je Minimaks svojevremeno.

Od njih je napravio zvezde

Minimaks je neko ko je od svojih gostiju pravio zvezde, te nakon pojavljivanja u njegovoj emisiji mnoge ličnosti su kao čarobnim štapićem postale vrtoglavo popularne.

Lepa Brena je pre Minimaksa bila samo "Brena", a on joj je dodelio umetničko ime koje je vremenom postalo brend.

Vesna Vukelić Vendi je takođe bila jedna od ličnosti koja je nakon njegove emisije zasijala punim sjajem. Minimaks ju je ugostio i predstavio javnosti na sebi svojstven način, nakon čega je postala jedna od s*ks simbola bivše Jugoslavije.

Kseniji Pajčin kada je započela solo karijeru njegova emisija je bila prava "odskočna daska" za sve dalje uspehe koje je napravila.

Svetlana Ceca Ražnatović sa Željkom Ražnatovićem Arkanom odmah nakon svadbe se ekskluzivno pojavila kod Ilića, kada su zajedno gledali snimke sa venčanja. Takođe, prvo njeno javno pojavljivanje sa decom bilo je upravo kod Minimaksa.

Jelena Karleuša je nakon pojavljivanja kod Ilića postala jedna od omiljenih pevačica na prostorima bivše Jugoslavije. Jedno od gostovanja bilo je upravo sa Cecom, a snimak iz te emisije i dan danas je jedan od viralnih jer je to zadnje zajedničko ekranizovanje ove dve pevačice jer se godinama sreću samo na sudu.

Jasna Milenković Jami, Dara Bubamara, "Rokeri sa Moravu", Đorđe Balašević i Rambo Amadeus, kao i mnogi drugi bili su deo Minimaksove magične prašine nakon koje su zablistali, svako na svoj način.