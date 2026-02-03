NAŠ PEVAČ SE SAMO JEDNOJ KOLEGINICI NIJE UDVARAO, A EVO I ZAŠTO: Ona je stvarno velika dama
Era Ojdanić jednom prilikom govorio je o zanimljivim anegdotama sa nastupa, ali i udvaranju svojim koleginica. Međutim, postojala je jedna kojoj se nikada nije udvarao.
– Posebne simpatije i posebno mi je bila draga glumica i pevačica Snežana Savić. Ona je jedna divna dama na estradi – izjavio je Era i dodao:
– Tada u to vreme radili smo mnogo koncerata, ali mi je ona od svih tih mojih koleginica bila najbliža srcu i duši, jer je stvarno velika dama.
On i Snežana Savić često nastupali zajedno i otkrio da je prema njoj uvek gajio posebne emocije, ali isključivo na džentlmenski način.
Nije smeo da joj se udvara
Iako je Era poznat kao veliki zavodnik i šoumen, prema Snežani je imao toliku dozu poštovanja da se nikada nije usudio da pređe granicu prijateljstva.
– Nikada nisam ni pokušao da joj se udvaram, samo sam je izuzetno cenio i poštovao – priznao je pevač.
Kurir.rs