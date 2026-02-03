Slušaj vest

Era Ojdanić jednom prilikom govorio je o zanimljivim anegdotama sa nastupa, ali i udvaranju svojim koleginica. Međutim, postojala je jedna kojoj se nikada nije udvarao. 

– Posebne simpatije i posebno mi je bila draga glumica i pevačica Snežana Savić. Ona je jedna divna dama na estradi – izjavio je Era i dodao:

– Tada u to vreme radili smo mnogo koncerata, ali mi je ona od svih tih mojih koleginica bila najbliža srcu i duši, jer je stvarno velika dama.

On i Snežana Savić često nastupali zajedno i otkrio da je prema njoj uvek gajio posebne emocije, ali isključivo na džentlmenski način.

Snežana Savić neretko je u svojim ulogama tumačila fatalnu ženu Foto: Dragan Kadić, Damir Dervišagić, Dado Đilas

Nije smeo da joj se udvara

Iako je Era poznat kao veliki zavodnik i šoumen, prema Snežani je imao toliku dozu poštovanja da se nikada nije usudio da pređe granicu prijateljstva.

– Nikada nisam ni pokušao da joj se udvaram, samo sam je izuzetno cenio i poštovao – priznao je pevač.

