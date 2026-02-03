Slušaj vest

Spekulisalo se o tome da je jedan od najvećih hitova Vladimira Ilića Ile "Istina" nastao po istinitom događaju, a reper je to i potvrdio.

Ilić je jednom prilikom progovorio je o pesmi koju je snimio po istinitom događaju, a tekst je veoma potresan.

Pesma inspirisana istinitom pričom

Vladimir je za Kurir otkrio detalje i priznao kako je pesma nastala.

- Ponosan sam na tu pesmu. Tatjana Nikolić, najbolja drugarica moje sestre, poginula je 1994. godine, s 20 godina, u kafiću na Zvezdari. Ona i moja sestra su sedele tamo, gde je bio Šljuka (Sredoje Šljukić, prim. aut.) s prijateljem - rekao je on, pa nastavio:

- Došao je pokojni Bane Grebenarević da ubije Šljuku. Krenuo je da puca, Tanja je skočila i dobila metak u čelo. Svi su pobegli, a moja sestra je stavila u kola i odvela u Urgentni. Tanja je imala tri brata, rano je ostala bez roditelja. Tragična priča - rekao je Ila za "Kurir".

Muzička karijera

Vladimir Ilić Ila, hip-hoper i sin jednog od najpoznatijeg voditelja svih vremena, Milovana Ilića Minimaksa progovorio je na temu svog prijateljsva i prekida istog sa Nenadom Aleksićem Ša.

Naime, grupa Ša-Ila, koju je u to vreme Vladimir osnovao sa pomenutim reperom, žarila je i palila devedesetih godina, iznedrila hitove poput 'Tange', 'To mi radi' i druge, koje se i dan danas rado slušaju.

Ova hip-hop grupa raspala se nakon izdatog petog zajedničkog albuma, gde je njihovoj poslovnoj saradnji došao kraj kao i dugogodišnjem prijateljstvu.

U domaćoj javnosti se nikada do detalja nije govorilo o krahu ovog prijateljstva i muzičke grupe.

Ila se osvrnuo na prekid prijateljstva i muzičke karijere sa reperom.

- Prošli smo mnogo toga, a prekinulo se jer je on odlučio da tako bude. Povukao se. Sa moje strane nema ni sujete, ni ničega, uvek sa svojim drugarima iskren. Mi se stvarno nismo nikada posvađali, ni jedna ružna reč nije pala između nas. Verovatno je on imao veliki rispekt prema meni, on to i ne krije, moguće je da je ta doza poštovanja bila razlog da ne dođe do svađe. Prema meni se nikada nije ponašao kao što se ovako sada ponaša u rijalitiju. Ja jesam veći, dominantniji u odnosu na njega ali ga nikada nisam maltretirao. Zadnji put smo se videli kada sam operisao tumor pljuvačne žlezde, 2013.te godine, bio je kod mene u bolnici. Posle toga sam ga zvao i on se nikada nije javio. On ima taj problem, voli te, ali te gleda i kao neku pretnju. Kao i u Zadruzi, ima taj problem, pa pokazuje sto nekih lica. Eto, ja godinama pokušavam da odgonetnem šta je bio problem. Prekinuli smo druženje, samo zato što je on to hteo. Trebalo je da snimimo još jedan album, ali on nije hteo. Posle je rekao da nisam ja hteo, prosto nije sazreo dovoljno da prizna neke stvari i stoji iza svojih reči.

Hip-hoper se podsetio Nenada Aleksića Ša kao dečaka iz perioda kada su se upoznali. Takođe, progovorio je i o mogućem razlogu prekida dugogodišnjeg prijateljstva.

- Pamtim ga kao klinca od 15 godina, mali Ša nasmejani, sad gledam ovu ličnost, kao da gledam neku drugu osobu. Pun je zlobe, ljubomore i kompleksa. A ima sve, do juče je imao ženu, ima novac, zdrave roditelje... Verovatno je i slava na to uticala, ne znam... Kada sam ja ostao bez roditelja, prokomentarisao je kako imam pare, a ja sam bio u dugovima, mada je sasvim to nevažno, jer sam ostao siroče i da imam sve pare ovoga sveta, ništa mi ne znači. On je takav, gleda novac, njemu je to važno... Non stop potencira da nije nikada imao, a kod njega u zgradi su svi isti, ceo taj kraj je manje više živeo isto, nije on najjadniji bio, iako to potencira da bi ispao žrtva. Ja nisam kriv što sam dete poznatog roditelja... Nosio sam težinu tog imena i slave, nije bilo lako...