Zgodna pevačica koja je nedavno izdala pesmu "Taknutno maknuto", a koja je već postala slušana u klubovima, podelila je na Instagramu sa fanovima trenutke iz svog novog stana, gde je pripremala večeru. Naime, ona je pokazala svoje kulinarsko umeće, te pripremala zdrav obrok – piletinu sa povrćem. Tina Amore je bila vidno raspoložena dok je spremala hranu, a mnogi su primetili koliko se posvetila detaljima prilikom pripreme večere.

Pored kuvanja, fanovima nije promakla ni njena nova promena imidža. Tina je nedavno promenila frizuru – skratila je kosu i pustila šiške, dok je svoju prepoznatljivu boju zamenila crnom nijansom, koja joj, sudeći po komentarima na mrežama, savršeno pristaje.

Dok je pripremala obrok, pažnju je privukao i njen stajling - plava Mini Muas majica i luksuzni nakit na njenoj ruci koji se presijavao dok je pevačica radila oko šporeta.

Na kraju snimka je pokazala kako izgleda njena trpeza nakon što je hrana bila gotova.