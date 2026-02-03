Slušaj vest

Jelena Radanović objavila je juče fotografiju iz svog doma, a u prvom planu bio je Kristijan Golubović, koji je u tom trenutku bio u emisiji na jednoj televiziji.

Ona je objavila isečak iz emisije na Instagramu, a onda se oduševila kakvo lice on ima.

- 56 godina ima ovaj čovek. U Holivudu nemaju ovakvo lice sa svim onim tretmanima - napisala je.

Oprostila bih Slobi prevaru

Iako privatni život uglavnom drži daleko od očiju javnosti, Jelena Radanović ovoga puta odlučila je da odgovori na pitanje koje često intrigira javnost - prevara i brak sa pevačem Slobom Radanovićem. Kroz opuštenu, ali iskrenu komunikaciju sa pratiocima na društvenim mrežama, Jelena je pokazala stav koji je mnoge iznenadio, ali i oduševio.

"Da li bi oprostila Slobi prevaru? Iskreno" - glasio je pitanje, na koje je Jelena ovako odgovorila:

"Pa prevaru generalno možda i bih, ali Sloba ne vara. Snažno se vezuje za žene. Ako se pojavi neka druga žena to nije neobavezno, nagonski, već znači da se zaljubio. Šta tu onda ima i može da se oprošta. Al ne brinite ovo vam je iz rubrike “neće se desiti” - napisala je Jelena.