Da život pevača i pevačica nije nimalo lak, svedoči veliki broj incidenata koji se dešavaju na njihovim nastupima, ali i u njihovim kućama, od strane razbojnika.

Mnogi pevači bili su svedoci pucnjava, tuča, bombe su im bile bacane na automobile i u kuće, na njih je nasrtano, a jednom pevaču je gost čak odgrizao uvo.

Ovo su javne ličnosti sa estrade koje su preživele bombaške napade.

Maja Berović

Maja Berović preživela je dva incidenta u okviru kojih joj je jednom bačena bomba na kuću, a u drugom je pucano na njen automobil.

- Nadležni organi se ne bave tim slučajem, ni ovde, ni kod nas u Bosni. Ja sam imala dva napada i u Srbiji i u Bosni i misterija je nerazjašnjena, zapravo svi mi znamo ko stoji iza toga, to najverovatnije znaju i organi. Ja sada ne mogu ništa da tvrdim pravosnažno jer nemam nikakav legitiman dokaz, ali u principu se to zna, ali jednostavno mora da se ne zna. - istakla je Maja za "Telegraf", da bi se zatim osvrnula na to da li je osećala strah u ovim momentima.

- Pa jesam. Jednostavno, kada doživite napad, sad konkretno opet smo došli na tu temu, te bombe, tog rešetanja i svega toga. Jednostavno, ko god bi to doživeo u svom životu, bio bi uplašen. Ja nikada nisam bila konfliktna ličnost, niti sam ikad bila u svađi sa nekim, a kamoli da uradim nešto da doživim metak u auto ili bombu u dvorište - dodala je Berovićeva.

- Bomba jeste bačena u zgradu pored, ali je bila namenjena meni. Da je sreće da se nije dogodilo, ali ako se već dogodilo žao mi je što nije u Austriji, jer bi počinioci bili tamo gde im je mesto. Policija me je kontaktirala posle toga. Naravno da jeste. Rade na slučaju i to je to - otkrila je pevačica.

- Nisam rekla na koga sumnjam. Znate kako, teško je okriviti nekoga kada nemate nijedan dokaz za to. To što je meni neko rekao u lice nešto, ja ni za to nemam dokaz da mi je taj neko rekao. Jednostavno, kada nemate dokaze za nešto, vi prosto ne možete nikoga da okrivite - priznala je Maja, a potom ispričala da li je prethodno bila upozorena da tako nešto može da se desi.

- Na neki način, da - bila je kratka Berovićeva.

Dušica Jakovljević

Dušica Jakovljević nedeljama je vozila džip sa ispod kog se, navodno, nalazila bomba. Počinioci nisu stigli da aktiviraju eksploziv, koji je, kako se pisalo, navnodno bio namenjen Dušičinom tadašnjem dečku. Naprava je posle nekoliko sedmica postao nestabilna i eksplodirala je u Ulici Ljutice Bogdana u Beogradu.

- Nadležni organi su došli do stravičnog otkrića da je Jakovljevićeva sa svojom maloletnom decom mogla svakog časa da bude dignuta u vazduh. Bomba je duže vreme bila u džipu, moguće čak i nekoliko sedmica. Pretpostavlja se da su za sada nepoznati počinioci čekali da se Dušicin dečko vrati u Srbiju, pa da aktiviraju čak kilogram eksploziva. Za sve to vreme voditeljka je vozila automobil i u njemu svoju decu, ali i porodicu i prijatelje, ne sluteći da su svakog trenutka na korak od smrti - otkrio je tada izvor Informera.

Producentska kuća i studio "FM play", čiji su vlasnici su Filip Miletić i Miloš Roganović, takođe se našla na meti napada, a povređenih, na sreću, nije bilo. Kako su tada kazali medijima, materijalna šteta bila je ogromna, a hitmejkeri osiguranje nisu imali.

Zorica Brunclik

Legenda narodne muzike Zorica Brunclik, uprkos hitovima i koncertima, sada već daleke 1997. godine na naslovnim stranama štampe našla se zbog bombaškog napada.

Kobne večeri, pevačica je u kući boravila sa tek pristiglim gostima, koleginicom Merimom Njegomir i Lidijom Habić iz PGP-RTS-a, a eksplozija je, kako je pričala Brunclikova, donela šok i nemir, kao i da u prvim trenucima niko nije znao šta se dešava.

Senidah

Minule godine je na automobilu menadžera trep pevačice Senide, Asima Kravića, takođe došlo do aktiviranja eksplozivne naprave od strane nepoznate osobe, saopšteno je tada iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Na sreću, nije bilo povređenih osoba, ali oštećena su dva poslovna objekta i četiri motorna vozila koja su bila parkirana u neposrednoj blizini. Prema rečima izvora, meta je bio upravo on jer su ga, navodno, ucenjivali da sarađuje sa određenom producentskom kućom.

Uviđaj su obavili policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo koji nastavljaju rad na rasvetljavanju i dokumentovanju krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti - rečeno je u MUP-u.

Maja Marijana

Automobil pevačice Maje Marijane zapaljen je 2019. godine.

Pevačica je tada čekala da prođu praznici pa je tek onda prijavila slučaj medijima. Na snimku nadzornih kamera videlo se kako dva muškarca, sa kapuljačama na glavi, prilaze automobilu, pale ga, a potom beže.

"Ovo se desilo 22. aprila, ali zbog praznika i Uskrsa, a prvenstveno zbog policijske istrage nismo hteli ništa da govorimo za javnost. Moj muž je prvo primetio na sigurnosnim kamerama, ja sam spavala. Probudio me je, to je bilo negde oko petnaest do dva, i dok sam se ja snašla i ustala, oni su to zapalili i nestali. Odmah sam zvala vatrogasce i policiju. Na vreme su sanirali požar. Nadam se da će policija uhvatiti počinioce i pre svega nalogodavce", govorila je vidno uznemirena pevačica.

"Veoma sam uplašena. Moja ćerka je plakala celu noć i vrišala", izjavila je tada Maja Marijana.

FM Play

Danas bačena bomba na kuću Zdravka Čolića

Kako Kurir saznaje na kuću Zdravka Čolića na Dedinju bačena je bomba. Uviđaj na licu mesta vrše policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama u bombaškom napadu niko nije stradao, ali je pričinjena ogromna materijalna šteta.

Podsetimo, Zdravko Čolić sa svojom porodicom, suprugom Aleksandrom i ćerkama Unom i Larom, uživa u luksuznoj vili na Dedinju.

Popularni Čola živi u mirnom delu naselja sa suprugom Aleksandrom i ćerkama Unom Zvezdanom i mlađom ćerkom Larom. Čolina vila je okružena zelenilom, ispred koje je veliko dvorište, dve kapije i visoke mere bezbednosti, koju on nikad nije isticao u javnosti.

Luksus, bazen i prelepa terasa je nešto što odlikuje dom Čolića.

Sigurno jedan od najlepših delova kuće je dvorište u kome se nalazi bazen. Porodica dosta vremena provodi okružena prirodom, a Una svaki put koristi lepo vreme kako bi osunčala svoje zgodno telo.

