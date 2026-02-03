Slušaj vest

Nakon što je u ranim jutarnjim satima bačena eksplozivna naprava na porodičnu kuću Zdravka Čolića, javnost je ostala zatečena ovim nemilim događajem.

U trenutku incidenta, jedan od najvećih muzičkih imena na ovim prostorima nije se nalazio u Srbiji, već je, kako saznajemo, boravio u Zagrebu. U porodičnom domu bila je samo jedna pevačeva ćerka.

Uviđaj

1/4 Vidi galeriju Adis Gojak na uviđaju kod Čoline kuće Foto: Petar Aleksić

Tu informaciju za Kurir potvrdio je poznati estradni menadžer Adis Gojak, koji je ujedno i prvi komšija Čolića i jedan od prvih koji su se našli na licu mesta nakon incidenta.

- Video sam šta se dogodilo i jako mi je žao.Zdravko je u Zagrebu i trebalo bi da se uskoro vrati. Šta je tačno bilo, Bog sveti zna. Ovo je zaista jedna neprijatna i uznemirujuća situacija- rekao je Gojak za Kurir.

Prema njegovim rečima, detonaciju je čuo u ranim jutarnjim satima, ali u prvi mah nije ni slutio da je reč o napadu.

- Jutros sam oko pet sati čuo da se nešto dešava. Međutim, znate kako je, u ovom kraju se stalno zidaju nove kuće i zgrade, ima građevinskih radova, pa sam pomislio da su majstori nešto radili. Nikada ne bih mogao da pomislim da neko može da baci bombu na nečiju kuću. To je nedopustivo - rekao je Gojak, dodajući da nažalost uvek ima ljudi vođenih ljubomorom i lošim namerama.

Gojak je zajedno sa policijom bio prisutan tokom uviđaja, dok su pripadnici nadležnih službi obavljali detaljan pregled terena i prikupljali dokaze koji bi mogli da rasvetle ovaj slučaj.

Prvi snimci kuće Zdravka Čolića na koju je bačena bomba Izvor: Kurir

- Verujem da će istraga pokazati sve detalje. Nadležni organi profesionalno rade svoj posao i siguran sam da će se saznati istina -istakao je on.

S obzirom na spekulacije koje su se ubrzo pojavile u javnosti, Gojak se osvrnuo i na glasine da bi napad mogao imati veze sa navodnim dugovima ili poslovnim nesuglasicama.

- Ja sam nekada radio sa Čolom, sada radim sa Goranom Bregovićem. Čola i ja smo prve komšije, kuća do kuće, i mogu da vam kažem da su to, verujte mi, čiste gluposti - rekao je Gojak za Kurir, odbacujući bilo kakvu povezanost napada sa poslovnim odnosima.

Čolić važi za jednog od najomiljenijih i najcenjenijih pevača na Balkanu, bez ikakvih poznatih afera ili problema sa zakonom, zbog čega je ovaj incident dodatno uznemirio javnost. Policijska istraga je u toku, a više detalja očekuje se nakon što nadležni organi završe svoj posao.

U medijima se pojavila informacija da je zapravo prava meta bila kuća Adisa Gojka, što je on demantovao.

KURIR TV NA LICU MESTA! OGROMNA MATERIJALNA ŠTETA NA FASADI I AUTOMOBILIMA! Izvor: Kurir televizija