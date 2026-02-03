Slušaj vest

Zdravko Čolić, legenda jugoslovenske i regionalne muzičke scene, već decenijama puni arene i stadione širom Balkana, a njegove zarade često su tema medija i javnosti. Iako tačni finansijski iznosi nisu zvanično objavljeni, medijske procene daju dobar uvid u to koliko Čola može da zaradi od svojih nastupa.

Na jednoj od najpoznatijih turneja, Čolić je održao šest uzastopnih koncerata u „Areni“ u Beogradu. Ukupno je od ulaznica prihodovao oko 2,4 miliona evra, a nakon odbijanja troškova, procenjuje se da je čista zarada bila oko 1,8 miliona evra.

Ovi koncerti ostaju upamćeni kao vrhunac njegove karijere i primer koliko jedan umetnik sa statusom legende može da zaradi u kratkom periodu.

Za planirane koncerte u Sarajevu 2026. godine, Čola će, prema izveštajima, samo od sponzorskih ugovora zaraditi oko 500.000 evra. Sponzori plaćaju za reklamu i promociju svog brenda uz nastup izvođača, što dodatno puni umetnikov budžet.

Čola je poznat i po privatnim nastupima, gde su honorari često vrlo visoki. Prema dostupnim informacijama, za nastup od 45 minuta mogao bi da naplati i do 45.000 evra, što znači oko 1.000 evra po minutu. Slični honorari zabeleženi su i za novogodišnje koncerte u Crnoj Gori, gde je, prema izveštajima, za jedan nastup uzeo oko 50.000 evra, pisao je Kurir.

U nekim slučajevima, čak je i odbijao ponude od po 50.000 evra, birajući termine i događaje prema ličnim preferencijama i rasporedu, što pokazuje da njegova pozicija na tržištu omogućava veliku fleksibilnost.

Koncerti u arenama predstavljaju glavni izvor prihoda, dok sponzorski ugovori i privatni nastupi donose značajan dodatak. Njegova dugovečnost, popularnost i status legende omogućavaju mu da traži i dobija honorare koji su nedostižni za većinu regionalnih izvođača.

Iako su sve cifre procene medija i industrije, jasno je da Zdravko Čolić i danas spada među najplaćenije muzičare Balkana, a njegovi nastupi su, osim kulturnog, i značajan ekonomski događaj.

