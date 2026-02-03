Slušaj vest

Život porodice Rodić zauvek se promenio kada su se njihove dve ćerke Bogdana i Bojana udale za poznate sinove poznatih pevačica. Bogdana je osnovala porodicu sa Veljkom Ražnatovićem, dok se Bojana udala za naslednika Goce Božinovske, Mirka Šijana. Srednja sestra Nataša Rodić još uvek nije udata i nema decu.

Bogdana je objavila sliku na kojoj vidimo sve tri sestre zajedno dok poziraju.

Šta su od škola završile sestre Rodić? Nataša

Nataša je završila je studije na smeru: menadžment u medijima, i posvetila se karijeri, a već drugu drži burger fast food u centru prestonice, a uz to i iznajmljuje svečanu salu za sve vrste proslava.

Pre toga, sa sestrom Bojanom imala je i modnu liniju, mada je u drugom poslu postigla mnogo veći uspeh.

Bojana

Bojana je diplomirana pravnica, a otkako je postala majka dvojice sinova, najviše se posvetila porodičnom životu.

Bogdana

Bogdana je bila veoma uspešna košarkašica i sjajne rezultate je postizala na terenu.

Obaveze na fakultetu ostavljale su joj sve manje vremena za sport koji obožava, te je nakon diplomiranja na Višoj poslovnoj školi u Beogradu (smer: finansije i računovodstvo), preuzela brigu o novčanim tokovima u porodičnoj firmi.

Biznis sa pilićima

Porodica Rodić već dugi niz godina se bavi uzgajanjem živine, a biznis sa pilićima doneo im je čitavo bogatstvo.

Bogdana Ražnatović, Nataša Rodić i Bojana Šijan su od malena pomagale roditeljima i učestvovale u poslu, što ni do današnjeg dana nisu prestale.

Bojana i Bogdana nakon udaje su se povukle kako bi odgajale decu, te je sada veći deo posla prepušten roditeljima Bogdanu i Danijeli. Nataša Rodić i dalje dolazi na pijacu u Mirijevu kada joj to obaveze dozvoljavaju, vredno radi i prodaje meso.

