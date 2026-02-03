Slušaj vest

Prema nezvaničnim informacijama u bombaškom napadu niko nije stradao, ali je pričinjena ogromna materijalna šteta. Uviđaj na licu mesta vrše policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama, u kući je u trenutku napada bila pevačeva ćerka.

Inače, Kurir je pokušao da kontaktira pevača preko njegove PR službe, ali poznat broj nije bio dostupan.

Ovim povodom, oglasile su se pojedine kolege sa estrade, koje ne kriju da ih je potresla neprijatna vest.

Ana Bekuta

Ana Bekuta došla je na snimanje emisije "Zvezde Granda" i od novinara saznala šta se dogodilo.

Pevačica se vidno uznemirila i kratko izjavila:

- Ju, strašno, naježila sam se. Nisam s njim u kontaktu, baš mi je žao. Stres je to - rekla je za Pravo lice estrade.

Ana Bekuta Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Snežana Đurićić

Snežana Đurišić takođe ispred studija gde treba da snima novu emisiju ZG, dala je izjavu o ovoj temi.

Foto: Boba Nikolić

- Čula sam i nemam komentar. Imaćemo uskoro pres konferenciju i moći ćemo o svemu da pričamo. Nisam se čula sa Zdravkom, sad sam saznala to. Verovatno se čovek nikome ne javlja. Šta da kažem, tome nema komentara - prokomentarisala je Snežana Đurišić za Pravo lice estrade.

Aleksandar Milić Mili

Aleksandar Milić Mili Foto: Kurir Televizija

Aleksandar Milić Mili, koji živi u Čolinom komšiluku, nije krio koliko mu je žao zbog pomenutog dešavanja.

- Nisam čuo ništa, žao mi je što se takve stvari dešavaju - izjavio je Mili za Kurir.

Ana Sević

Ana Sević od novinara je saznala da je bačena bomba na Čolinu kuću kada je došla na snimanje "Zvezda Granda".

- Šta pričate? Da li se šalite? Aritmiju sam dobila, u šoku sam šta sam upravo čula. Dobro je da niko nije povređen. Bože me sačuvaj, šta se ovo dešava? Zdravka nažalost ne poznajem lično. Želim mu svu sreću ovog sveta i nadam se da se ovakve stvari neće dešavati. Ovo je strašno, šokirana sam. Bitno je da niko nije povređen – rekla je vAna okupljenim novinarima.

Estradni menadžer o eksploziji

Nakon što je u ranim jutarnjim satima bačena eksplozivna naprava na porodičnu kuću Zdravka Čolića, javnost je ostala zatečena ovim nemilim događajem.

U trenutku incidenta, jedan od najvećih muzičkih imena na ovim prostorima nije se nalazio u Srbiji, već je, kako saznajemo, boravio u Zagrebu. U porodičnom domu bila je samo jedna pevačeva ćerka.

Tu informaciju za Kurir potvrdio je poznati estradni menadžer Adis Gojak, koji je ujedno i prvi komšija Čolića i jedan od prvih koji su se našli na licu mesta nakon incidenta.

Foto: Dragan Kadić, Antonio Ahel / Ata Images, Petar Aleksić

- Video sam šta se dogodilo i jako mi je žao.Zdravko je u Zagrebu i trebalo bi da se uskoro vrati. Šta je tačno bilo, Bog sveti zna. Ovo je zaista jedna neprijatna i uznemirujuća situacija- rekao je Gojak za Kurir.

Prema njegovim rečima, detonaciju je čuo u ranim jutarnjim satima, ali u prvi mah nije ni slutio da je reč o napadu.

- Jutros sam oko pet sati čuo da se nešto dešava. Međutim, znate kako je, u ovom kraju se stalno zidaju nove kuće i zgrade, ima građevinskih radova, pa sam pomislio da su majstori nešto radili. Nikada ne bih mogao da pomislim da neko može da baci bombu na nečiju kuću. To je nedopustivo - rekao je Gojak, dodajući da nažalost uvek ima ljudi vođenih ljubomorom i lošim namerama.

1/5 Vidi galeriju Policija vrši uviđaj na licu mesta Foto: Petar Aleksić

Gojak je zajedno sa policijom bio prisutan tokom uviđaja, dok su pripadnici nadležnih službi obavljali detaljan pregled terena i prikupljali dokaze koji bi mogli da rasvetle ovaj slučaj.

- Verujem da će istraga pokazati sve detalje. Nadležni organi profesionalno rade svoj posao i siguran sam da će se saznati istina -istakao je on.