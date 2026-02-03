Slušaj vest

Zdravko Čolić, na čiju je kuću bačena bomba, i dalje je miljenik žena. Baš kako je i bilo od kada je kročio na estradnu scenu.

Mnoge su ga želele, a jedna ga je osvojila. Njegova supruga Aleksandra Čolić, majka njegove dve ćerke. Ona ne voli medijsko eksponiranje. Posvećena je porodici i gotovo ju je nemoguće videti je sa suprugom na nekom događaju.

Poslednji put Aleksandra je viđena leta 2024. godine kada je s ćerkama došla na Čolin nastup u najvećoj diskoteci na Crnogorskom primorju. I tada se trudila da bude neprimetna.

Tada su je snimile kamere Kurir televizije, a nekoliko meseci ranije uslikao ju je i naš paparaco.

Aleksandra i Zdravko su se venčali 1. maja 2001. godine. On je tada imao 50 godina. Pre toga su se zabavljali 11 godina. Upoznali su se dok je ona studirala geografiju.

1/5 Vidi galeriju Zdravko Čolić Foto: Kurir, Tamara Trajković, Kurir

Jednom prilikom je otkrio da ga je Aleksandra osvojila svojom jednostavnošću. I svi oni koji su je videli upravo su to rekli. Potpuno opuštena žena, koja nije opterećena slavom svog muža.

- Svaki muškarac voli da neko brine o njemu. Mislim da je to bilo presudno. Upoznali smo se davnih dana u Makarskoj. Aleksandra je studirala u Beogradu, pa smo nastavili da se viđamo, a vremenom smo započeli i vezu - ispričao je svojevremeno Čola u jednom od intervjua.

Inače, njegova supruga je jednom prilikom napravila presedan pa je pristala da se pojavi u jednom spotu svog supruga. Ona se pojavljuje u poslednjem kadru videa za numeru "Tebe čuvam za kraj".

1/5 Vidi galeriju Policija vrši uviđaj na licu mesta Foto: Petar Aleksić



Na njenu odluku da se ne ekponira u javnosti uticao je jedan nemili događaj o kojem je Čola pričao.

- Mnogo toga sam prošao i doživeo u životu. Jednom je moju suprugu nožem napala neka obožavateljka i posekla je po licu. Sandra se izmakla, ali ju je ova malo zakačila, srećom bez većih posledica.

To je bilo davno, ali se i dan-danas sećam toga. Moja žena drugih većih neprijatnosti nije imala, jer se ne eksponira, nije taj tip, a i smatram da žena i deca treba da budu daleko od očiju javnosti - rekao je Čola u jednom intervjuu.