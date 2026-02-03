Slušaj vest

Milica Todorović tokom trudnoće uživala je daleko od javnosti sa svojom porodicom i najbližim prijateljima.

Postala mama

Kako saznaju domći mediji, Milica se porodila danas i na svet donela zdravog sina. Nakon rođenja bebe Todorovićeva se oseća odlično, a beba je dobila najvišu ocenu.

Pevačici je ovo prvo dete, a svog partnera krije kao zmija noge.

Todorovićeva nije krila da joj je najveća želja bila da postane majka.

Čuva Matične ćelije 

millica-todorovic05-news1-zorana-jevtic.jpg
Foto: Zorana Jevtić

Milica Todorović donela je odluku da nakon porođaja sačuva matične ćelije, čime je, kako se navodi, želela da obezbedi dodatnu sigurnost i mogućnost lečenja u budućnosti. Ova odluka sve je češća među javnim ličnostima, ali i roditeljima koji žele da na vreme razmišljaju o zdravlju svoje dece.

Puca od sreće i odgovornosti

Milica Todorović blista u trudnoći Foto: Printscreen Instagram

Milica je, prema rečima izvora bliskog pevačici, ovu odluku donela promišljeno i bez dileme, smatrajući da je reč o važnoj investiciji u budućnost svoje porodice. Čuvanje matičnih ćelija nakon porođaja omogućava potencijalnu primenu u lečenju brojnih bolesti, zbog čega se sve više roditelja odlučuje na ovaj korak.

kurir/telegraf

