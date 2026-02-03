PORODILA SE MILICA TODOROVIĆ! Pevačici se ostvarila najveća želja
Milica Todorović tokom trudnoće uživala je daleko od javnosti sa svojom porodicom i najbližim prijateljima.
Postala mama
Kako saznaju domći mediji, Milica se porodila danas i na svet donela zdravog sina. Nakon rođenja bebe Todorovićeva se oseća odlično, a beba je dobila najvišu ocenu.
Pevačici je ovo prvo dete, a svog partnera krije kao zmija noge.
Todorovićeva nije krila da joj je najveća želja bila da postane majka.
Čuva Matične ćelije
Milica Todorović donela je odluku da nakon porođaja sačuva matične ćelije, čime je, kako se navodi, želela da obezbedi dodatnu sigurnost i mogućnost lečenja u budućnosti. Ova odluka sve je češća među javnim ličnostima, ali i roditeljima koji žele da na vreme razmišljaju o zdravlju svoje dece.
Puca od sreće i odgovornosti
Milica je, prema rečima izvora bliskog pevačici, ovu odluku donela promišljeno i bez dileme, smatrajući da je reč o važnoj investiciji u budućnost svoje porodice. Čuvanje matičnih ćelija nakon porođaja omogućava potencijalnu primenu u lečenju brojnih bolesti, zbog čega se sve više roditelja odlučuje na ovaj korak.
kurir/telegraf