Danas je na kuću Zdravka Čolića bačena bomba, a kako saznaju mediji, sve se desilo u zoru. Oko 5 sati ujutru odjeknula je detonacija.

Supruga pozvala policiju

Niko nije povređen, a pevačeva supruga Aleksandra jutros je u 5.20 sati pozvala policiju da je obavesti o incidentu.

Takođe, u pitanju je bomba kašikara.

Kurir na licu mesta

Nakon što je u ranim jutarnjim satima bačena eksplozivna naprava na porodičnu kuću Zdravka Čolića, javnost je ostala zatečena ovim nemilim događajem.

U trenutku incidenta, jedan od najvećih muzičkih imena na ovim prostorima nije se nalazio u Srbiji, već je, kako saznajemo, boravio u Zagrebu. U porodičnom domu bila je samo jedna pevačeva ćerka.

Zdravko Čolić bačena bomda vila Dedinje (7) copy.jpg
Foto: Dragan Kadić, Antonio Ahel / Ata Images, Petar Aleksić

Tu informaciju za Kurir potvrdio je poznati estradni menadžer Adis Gojak, koji je ujedno i prvi komšija Čolića i jedan od prvih koji su se našli na licu mesta nakon incidenta.

- Video sam šta se dogodilo i jako mi je žao.Zdravko je u Zagrebu i trebalo bi da se uskoro vrati. Šta je tačno bilo, Bog sveti zna. Ovo je zaista jedna neprijatna i uznemirujuća situacija- rekao je Gojak za Kurir.

Zdravko Čolić vila Dedinje Izvor: MONDO/Uroš Matejić

Prema njegovim rečima, detonaciju je čuo u ranim jutarnjim satima, ali u prvi mah nije ni slutio da je reč o napadu.

- Jutros sam oko pet sati čuo da se nešto dešava. Međutim, znate kako je, u ovom kraju se stalno zidaju nove kuće i zgrade, ima građevinskih radova, pa sam pomislio da su majstori nešto radili. Nikada ne bih mogao da pomislim da neko može da baci bombu na nečiju kuću. To je nedopustivo - rekao je Gojak, dodajući da nažalost uvek ima ljudi vođenih ljubomorom i lošim namerama.

Gojak je zajedno sa policijom bio prisutan tokom uviđaja, dok su pripadnici nadležnih službi obavljali detaljan pregled terena i prikupljali dokaze koji bi mogli da rasvetle ovaj slučaj.

Policija vrši uviđaj na licu mesta Foto: Petar Aleksić

- Verujem da će istraga pokazati sve detalje. Nadležni organi profesionalno rade svoj posao i siguran sam da će se saznati istina - istakao je on.

Kurir/Blic

