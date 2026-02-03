Slušaj vest

Nakon što je u ranim jutarnjim satima bačena eksplozivna naprava na porodičnu kuću Zdravka Čolića, javnost je ostala zatečena ovim nemilim događajem.

U trenutku incidenta, jedan od najvećih muzičkih imena na ovim prostorima nije se nalazio u Srbiji, već je, kako saznajemo, boravio u Zagrebu. U porodičnom domu bila je samo jedna pevačeva ćerka.

Oglasila se prva komšinica

Za domaće medije oglasila se prva komšinica muzičke zvezde i priznala da ju je detonacija probudila.

- On je moj prvi komšija... Probudila me je jaka eksplozija, nisam od šoka ni gledala koliko je bilo sati. Baš je bila jaka detonacija. Uplašili smo se. Danas nismo izlazili iz kuće. Na mojoj kući nema oštećenja. Nadam se da su Zdravko i njegova porodica dobro - rekla je za Telegraf uzmemirena gospođa.

Supruga pozvala policiju

Niko nije povređen, a kako piše Blic, pevačeva supruga Aleksandra jutros je u 5.20 sati pozvala policiju da je obavesti o incidentu.

Takođe, u pitanju je bomba kašikara.

Kurir na licu mesta

Tu informaciju za Kurir potvrdio je poznati estradni menadžer Adis Gojak, koji je ujedno i prvi komšija Čolića i jedan od prvih koji su se našli na licu mesta nakon incidenta.

- Video sam šta se dogodilo i jako mi je žao.Zdravko je u Zagrebu i trebalo bi da se uskoro vrati. Šta je tačno bilo, Bog sveti zna. Ovo je zaista jedna neprijatna i uznemirujuća situacija- rekao je Gojak za Kurir.

Prema njegovim rečima, detonaciju je čuo u ranim jutarnjim satima, ali u prvi mah nije ni slutio da je reč o napadu.

- Jutros sam oko pet sati čuo da se nešto dešava. Međutim, znate kako je, u ovom kraju se stalno zidaju nove kuće i zgrade, ima građevinskih radova, pa sam pomislio da su majstori nešto radili. Nikada ne bih mogao da pomislim da neko može da baci bombu na nečiju kuću. To je nedopustivo - rekao je Gojak, dodajući da nažalost uvek ima ljudi vođenih ljubomorom i lošim namerama.

Gojak je zajedno sa policijom bio prisutan tokom uviđaja, dok su pripadnici nadležnih službi obavljali detaljan pregled terena i prikupljali dokaze koji bi mogli da rasvetle ovaj slučaj.

- Verujem da će istraga pokazati sve detalje. Nadležni organi profesionalno rade svoj posao i siguran sam da će se saznati istina - istakao je on.