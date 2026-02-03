Slušaj vest

 Ceca Ražnatović pojavila se danas na snimanju još jedne epizode muzičkog takmičenja "Zvezde Granda. Ceca je za ovu priliku obukla cvetnu, kratku haljinu, crne čarape i preko je ogrnula kaput, a na samom početku otkrila je kako je reagovala kada je čula da je na vilu Zdravka Čolića bačen bomba.

- Mene više ništa ne može da šokira. Dok se akteri ove nesretne situacije ne oglase, nemojte nas sa estrade da pitate da li smo se čuli sa njim. Tu treba da se oglasi Tužilaštvo, policija, pa da onda pojedinci iznose stavove - rekla nam je Ceca.

Pevačica Milica Todorović se porodila danas i na svet donela dečaka, a Ceca kaže da je zbog toga presrećna i da se čula sa njom.

- Toliko mi je drago zbog nje, čestitala sam joj, presrećna sam. Želim joj sve najlepše sa njenim detetom.

Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Dejan Milićević isto u šoku

Dejan Milićević od novinara je saznao za dramu na Dedinju, a onda je prokomentarisao i ovu situaciju.

- Strašna je situacija. Da li mislite da se ja bilo čega plašim? Ljudi 35 godina, koliko promena svega sam preživeo, za mene nema bojazni. Kad sam preživeo 90e, preživeću i ostalo. Svaka tragedija i problem se preživljavaju, sad je pitanje kakva osećanja gajiš i koliko si sposoban i spreman.

Kurir.rs/ Blic

Svetlana Ceca Ražnatović