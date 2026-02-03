Slušaj vest

Na kuću Zdravka Čolića u utorak oko pet sati ujutru bačena je bomba, što je Kurir prvi objavio. U tom trenutku u pevačevoj vili bila je njegova mlađa ćerka Lara.

Ova vest mnoge je ostavila bez teksta, naročito jer Čola nikada nije imao nijednu mrlju. I njegove kolege su iznenađenje, a Dara Bubamara je u to vreme bila na Dedinju, ali, kako nam je rekla, ništa nije čula.

- To je kraj sveta. Kažem ako se to desilo Zdravku Čoliću, koji je, ja ne znam ko ne voli Zdravka Čolića i kao pevača i kao čoveka, stvarno je ljudina. Ovo je meni strašno. Nisam u prvom trenutku poverovala. Bila sam na Dedinju, ali nisam ništa čula - rekla je Dara pred početak snimanja "Zvezda Granda".

Na pitanje novinara da li je estrada na udaru rekla je:

- Strašno, majke mi. Žao mi je što se pevačima to dešava. Hvala Bogu, da se prekrstim, meni se tako nešto nije desilo. Ja nisam nikome ništa dužna. Zdravko Čolić - baš me čudi, čovek je najnormalniji. Zvaću ga da pitam šta i kako, verovatno ga sad svi zovu. Strašno, šta drugo da vam kažem.

Dara je u tom trenutku saznala i da se porodila njena koleginica Milica Todorović.

- Nismo bile u kontaktu tokom njene trudnoće. Ona je divna, mnogo je volim, mnogo dobar čovek i baš sam bila srećna kada sam čula da je trudna. I Editi želim sreću, samo što više dece.

Na Editin raskid sa bivšim partnerom, Dara je poručila:

- To ne znam, ali baš je briga i da jeste. Nosi dete, neka je živo i zdravo, ja joj želim sreću.