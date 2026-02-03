Slušaj vest

U ranim jutarnjim časovima na kuću Zdravka Čolića, bačena je bomba. Njegov prvi komšija je i njegov nekadašnji menadžer Adis Gojak, koji je bio prisutan i kada je došla policija.

Ko je Adis Gojak?

Kako se pisalo 2022. godine, tada je došlo do incidenta u jednoj zgradi na Dedinju, kada je bivši menadžer Zdravka Čolića, odnosno sadašnji Gorana Bregovića, potegao pištolj na svoje prve komšije.

Adisu Gojaku su tada oduzeli vatreno oružje, reč je o koltnom revolveru.

- Te večeri je kod sebe imao koltni revolver i pretio je gasnim pištoljem. Podnete su protiv njega krivične prijave po članu 138 i 348 - rekao je tada izvor upućen u ceo slučaj

Druga tačka člana 138 kaže da, ko delo iz stava 1. ovog člana učini prema više lica ili ako je delo izazvalo uznemirenost građana ili druge teške posledice, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

Kada je reč o članu 348, po tački četiri krivičnog zakona o nedozvoljenom nošenju oružja, ko neovlašćeno nosi oružje i municiju, kazniće se zatvorom od dve do dvanaest godina.

Podsetimo, Adisa Gojaka je policiji prijavio komšija i jedan od vlasnika zgrade, koji se oglasio za medije.

- To je filmska priča. Momak instalira kamere, on silazi razjaren, napada ga, bez upozorenja, psuje ga, tera ga. Momak je dotrčao do mene i rekao mi: "Ovaj me tera", izašli smo iz stana, moja supruga, sin i ja, on mi viče: "Pet minuta vam dajem", rekao sam mu: "Kojih pet minuta, o čemu ti pričaš", on je otrčao gore i došao sa pištoljem. Imamo sve snimke, policija je sve evidentirala, oduzela mu oružje. Rekao sam da to nije prvi put i da to nije taj pištolj kojim je do tada mahao, ima ovde po komšiluku ljudi koje stalno psuje, proziva - rekao je za vlasnik zgrade tada za Pink.rs. - prenosi Telegraf.

