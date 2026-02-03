Slušaj vest

Milica Todorović porodila se danas u Beogradu i na svet donela zdravog dečaka. Pevačica se nakon rođenja bebe oseća odlično, a beba je po rođenju dobila najvišu ocenu. 

Milici je ovo prvo dete, a nikada nije krila da joj je najveća želja bila da postane majka.

Otac deteta Milice Todorović

Todorovićeva je tokom trudnoće uživala sa svojom porodicom i najbližim prijateljima, a svog partnera nikada nije predstavila u javnosti.

Nakon raskida veridbe sa mladićem iz Hrvatske koji je uhapšen prošle godine, Milica nije želela u medijima da govori u privatnom životu, te se do danas ne zna ko je otac bebice.

Pobednica se tokom trudnoće samo jednom pojavila u javnosti i to kao gošća na koncertu Emine Jahović kada je dobila mnoštvo pohvala.

Milica Todorović u trudnoći Foto: Boba NIkolić, Mondo, Printscreen Instagram

Čuva Matične ćelije

Milica Todorović donela je odluku da nakon porođaja sačuva matične ćelije, čime je, kako se navodi, želela da obezbedi dodatnu sigurnost i mogućnost lečenja u budućnosti. Ova odluka sve je češća među javnim ličnostima, ali i roditeljima koji žele da na vreme razmišljaju o zdravlju svoje dece.

Milica Todorović blista u trudnoći Foto: Printscreen Instagram

Milica je, prema rečima izvora bliskog pevačici, ovu odluku donela promišljeno i bez dileme, smatrajući da je reč o važnoj investiciji u budućnost svoje porodice. Čuvanje matičnih ćelija nakon porođaja omogućava potencijalnu primenu u lečenju brojnih bolesti, zbog čega se sve više roditelja odlučuje na ovaj korak.

Ne propustiteStarsPORODILA SE MILICA TODOROVIĆ! Pevačici se ostvarila najveća želja
Milica Todorović
Stars"DA I TU KUĆU OBRADUJU NEKE LEPE VESTI" Komšiluk progovorio o Milici Todorović: Otkrili nepoznate detalje
Milica Todorović,Porodična Kuća,Kruševac,Komšije,Otac
Stars"ANĐELE MOJ MALI" Milica Todorodić se oglasila ranom zorom i podelila prelepu fotografiju, obradovala fanove, poznati samo nižu komentare! (FOTO)
Milica Todorović
Stars"UDARIĆE GLAVOM U OGRADU" Milica Todorović napustila Beograd, pa otišla u rodni Kruševac: S njim provodi trudničke dane! (FOTO)
476793520_2624904871040074_8525053818014635864_n.jpg

Drugi specijalni gost na koncertu Saše Matića, Milica Todorović Izvor: Kurir