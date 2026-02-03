Slušaj vest

Milica Todorović porodila se danas u Beogradu i na svet donela zdravog dečaka. Pevačica se nakon rođenja bebe oseća odlično, a beba je po rođenju dobila najvišu ocenu.

Milici je ovo prvo dete, a nikada nije krila da joj je najveća želja bila da postane majka.

Otac deteta Milice Todorović

Todorovićeva je tokom trudnoće uživala sa svojom porodicom i najbližim prijateljima, a svog partnera nikada nije predstavila u javnosti.

Nakon raskida veridbe sa mladićem iz Hrvatske koji je uhapšen prošle godine, Milica nije želela u medijima da govori u privatnom životu, te se do danas ne zna ko je otac bebice.

Pobednica se tokom trudnoće samo jednom pojavila u javnosti i to kao gošća na koncertu Emine Jahović kada je dobila mnoštvo pohvala.

Čuva Matične ćelije

Milica Todorović donela je odluku da nakon porođaja sačuva matične ćelije, čime je, kako se navodi, želela da obezbedi dodatnu sigurnost i mogućnost lečenja u budućnosti. Ova odluka sve je češća među javnim ličnostima, ali i roditeljima koji žele da na vreme razmišljaju o zdravlju svoje dece.

Milica je, prema rečima izvora bliskog pevačici, ovu odluku donela promišljeno i bez dileme, smatrajući da je reč o važnoj investiciji u budućnost svoje porodice. Čuvanje matičnih ćelija nakon porođaja omogućava potencijalnu primenu u lečenju brojnih bolesti, zbog čega se sve više roditelja odlučuje na ovaj korak.