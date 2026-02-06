Slušaj vest

Slađana Lazić, poznatija kao Slađa Poršelina ne krije svoju profesiju i od čega zarađuje novac. Kako voli da istakne, živi dobro i ne žali svoje zanimanje.

U emisiji "Puls Srbije" govorila je o svojoj profesiji starelete i potkačila sve koji misle loše o njima:

Slađa Poršelina Foto: Kurir Televizija

- Ne znam ni šta znači taj najstariji zanat, svi ti što pričaju su ljubomorni. Mi mirno spavamo, svaki dan nam je nova godina. Mi smo samo izabrale da poštujemo i volimo sebe. Ja sam pre rijalitija radila kao fitnes instruktor. Niko mi sada ne određuje kada ću da ustanem. Nigde ne piše da devojke koje se bave medicinom, ugostiteljstvom, ne uzimaju lovu za odnose. Mi smo samo na nekom lošem glasu jer smo atraktivne - kaže Poršelina i dodaje:

- Muškarac koji je sa nama u vezi mora da bude jači i stabilniji. U prethodnoj vezi sam imala dečka koji nije imao ništa, tako da moram da odbranim naše starlete. Logično ako smo uložile u sebe da ćemo da živimo od dečkovih para, logično da dečko koji je sa mnom u vezi mora da ima više od mene. Ja sam samu sebe prozvala starletom i to je meni veoma dobar nadimak.

"Normalno je da mi muškarac priušti sve"

Poršelina kaže da je starleta "star" devojka koja se slika, pozira, koja ima onlifens, živi od reklama i troši novac:

- Potpuno je normalno da muškarac meni priušti sve, tako da ne pričam sa muškarcima koji imaju manje od mene. Prosečna starleta zarađuje 2,3 hiljade evra dnevno, i ja ispod toga ne bih pričala. Starlete su jako srećne i žive punim plućima.

Božo Dobriša, novinar istakao je da život starleta nije onakav kakav se prikazuje u javnosti:

- To je život pun laži, intriga i problema. One puno moraju da rade da bi to izgledalo kao što je na drušvenim mrežama, Žive od najstarijeg zanata. To su devojke koje ulažu u sebe, tako da dobijete gotov proizvod koji se na kraju prodaje. Starlete ove godine nisu radile, sezona je bila loša. Čim izađu iz rijalitija, one jure Ruse, vlasnike hotela, jahti - kaže Dobriša.

Teodora Borozan i Božo Dobriša Foto: Kurir Televizija

Teodora Borozan, urednica televizije Kurir istakla je da mlade devojke treba da se školuju te da na poštennačin zarade novac:

- Kakav crni only fans i rijaliti programi? Dajte ljudi da se dozovemo pameti. Kad bi tako bilo lepo kao što pričaju mi bi svi bili starlete i starletani.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs