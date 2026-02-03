Slušaj vest

Adis Gojak bivši menadžer Zdravka Čolića koji živi odmah do Čoline kuće na koju je bačena bomba u ranim jutarnjim časovima, nakon haosa u komšiluku napustio je porodični dom. Pre toga, Adis se oglasio za medije gde je izjavio da nije ni slutio da je reč o napadu.

- Jutros sam oko pet sati čuo da se nešto dešava. Međutim, znate kako je, u ovom kraju se stalno zidaju nove kuće i zgrade, ima građevinskih radova, pa sam pomislio da su majstori nešto radili. Nikada ne bih mogao da pomislim da neko može da baci bombu na nečiju kuću. To je nedopustivo - rekao je Gojak, dodajući da nažalost uvek ima ljudi vođenih ljubomorom i lošim namerama.

Gojak je zajedno sa policijom bio prisutan tokom uviđaja, dok su pripadnici nadležnih službi obavljali detaljan pregled terena i prikupljali dokaze koji bi mogli da rasvetle ovaj slučaj.

Nakon nekoliko sati od incidenta, Gojak je iz svoje garaže izašao automobilom, a sa njim je bila i jedna žena, vidno uznemirena, čiji identitet za sada nije poznat.

Adis Gojak napustio mesto incidenta Foto: Petar Aleksić

Nakon što je u ranim jutarnjim satima bačena eksplozivna naprava na porodičnu kuću Zdravka Čolića, javnost je ostala zatečena ovim nemilim događajem.

U trenutku incidenta, jedan od najvećih muzičkih imena na ovim prostorima nije se nalazio u Srbiji, već je, kako saznajemo, boravio u Zagrebu. U porodičnom domu bila je samo jedna pevačeva ćerka.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsNAPADAO KOMŠIJE PIŠTOLJEM, PSOVAO I PRETIO, SAD RADI SA BREGOVIĆEM! Ko je Čolin bivši menadžer koji je navodno prava meta napada?
Zdravko Čolić bačena bomda vila Dedinje (7) copy.jpg
StarsČOLA NIJE BIO KOD KUĆE KAD JE BAČENA BOMBA! Estradni menadžer i pevačev prvi komšija otkriva gde se Zdravko nalazio u vreme napada, evo ko je bio u vili
Zdravko Čolić bačena bomda vila Dedinje (7) copy.jpg
Kultura"Dugmići" rekordno rasprodali Arenu u Zagrebu: Nastavlja se turneja Bijelog dugmeta po svetu
Adis Gojak i članovi postave
StarsBIJELO DUGME OBJAVLJUJE ALBUM: Bregović spremio deset dueta, za prvi već objavio spot s čuvenom slovenačkom grupom Lajbah (VIDEO)
Screenshot_1280.jpg