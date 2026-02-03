Slušaj vest

Adis Gojak bivši menadžer Zdravka Čolića koji živi odmah do Čoline kuće na koju je bačena bomba u ranim jutarnjim časovima, nakon haosa u komšiluku napustio je porodični dom. Pre toga, Adis se oglasio za medije gde je izjavio da nije ni slutio da je reč o napadu.

- Jutros sam oko pet sati čuo da se nešto dešava. Međutim, znate kako je, u ovom kraju se stalno zidaju nove kuće i zgrade, ima građevinskih radova, pa sam pomislio da su majstori nešto radili. Nikada ne bih mogao da pomislim da neko može da baci bombu na nečiju kuću. To je nedopustivo - rekao je Gojak, dodajući da nažalost uvek ima ljudi vođenih ljubomorom i lošim namerama.

Gojak je zajedno sa policijom bio prisutan tokom uviđaja, dok su pripadnici nadležnih službi obavljali detaljan pregled terena i prikupljali dokaze koji bi mogli da rasvetle ovaj slučaj.

Nakon nekoliko sati od incidenta, Gojak je iz svoje garaže izašao automobilom, a sa njim je bila i jedna žena, vidno uznemirena, čiji identitet za sada nije poznat.

Nakon što je u ranim jutarnjim satima bačena eksplozivna naprava na porodičnu kuću Zdravka Čolića, javnost je ostala zatečena ovim nemilim događajem.

U trenutku incidenta, jedan od najvećih muzičkih imena na ovim prostorima nije se nalazio u Srbiji, već je, kako saznajemo, boravio u Zagrebu. U porodičnom domu bila je samo jedna pevačeva ćerka.