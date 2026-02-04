Slušaj vest

Na kuću Zdravka Čolića bačena je bomba, ali na svu sreću povređenih nije bilo.

U trenutku incidenta u vili je bila njegova ćerka Lara, a kako su pisali mediji, policiju je pozvala supruga pevača.

Dedovina muzičke zvezde

Velika balkanska zvezda, koji je živeo u Sarajevu, gde je i rođen, jedno vreme čak i u Zagrebu, skrasio se u prestonici Srbije.

A ono što malo ko zna jeste da je Zdravko, zajedno sa svojim bratom, vlasnik i porodične kuće u selu Vlahovići, pored Ljubinja, u Hercegovini.

Foto: Kurir/Danijela Vujsić

Pre nekoliko godina, Kurir je bio u Vlahovićima, odakle su poreklom svi Čolići, a gde je i rođen pevačev otac.

Zdravko je, zna celi Balkan, rođen u Sarajevu i svi ga smatraju Bosancem, a u stvari je čist Hercegovac - i majka i otac su mu Hercegovci. Sam Čola je retko pričao o svojoj porodici, tek nekoliko puta je spominjao Trebinje i Stolac, majčino rodno mesto Trebinjske šume, ali Vlahoviće nikada.

A Čolići su baš iz Vlahovića, jedno od većih sela u istočnoj Hercegovini, 15 kilometara od Ljubinja. Bilo je tu nekada više hiljada duša, škola, crkva, a sada u njemu žive tek dvoje starijih i Milivoje Čolić (49), jedan od retkih koji se vratio u selo i tu živi, tik uz poveliku kamenu kuću gde su rođeni Zdravkovi otac Vlado, deda Dušan.

Na njima su još originalna vrata, katanac, krov se skoro urušio, ali još ponosno prkosi vremenu, vetru, kiši i čuva glasove prošlosti. Obrasla je u travu, jedna strana je skoro srušena, ali odoleva, čak i poslednji zemljotres nije uspeo da je pokori. Prkosi, kao i Hercegovci što prkose vremenu i teškim uslovima, ponosno.

Nasmejan, srdačan, Milivoje Čolić je za Kurir ispričao ono što je i on čuo od starijih. Zdravko je jednom bio od kada se rodio, zajedno s bratom pre desetak godina i raspitivao se o svojim korenima.

KURIR U VLAHOVIĆIMA: Zdravko Čolić potiče od KNEZOVA! Pradeda mu je bio knez Šćepan za vreme osmanlija! OVDE JE ŽIVELA LOZA ČOLIĆA

- Evo, ovo je kuća. Tu je rođen Vlade. Ovo je, vidi se, turska gradnja. Knez sela je bio u ovoj kući. Čola ti je od te familije, od poslednjeg kneza iz sela, Čolići su bili kneževi (upravljali selom, p.a). Knezovi su bili, gde su bili Turci. Ulazilo se sa gornje strane, dole je bila stoka, gore je čeljad spavala. Šćepan je bio zadnji knez Čolića, to je Zdravkov pradeda. Čola ti ovde nije rođen, on je jednom došao, bio pre deset godina s bratom. Deda mu se iselio u Topolovac, a Vlado, njegov otac, bio je u Sarajevu u policiji. Po meni, nisam ni siguran da Zdravko veruje da je odavde - kroz osmeh priča Milivoje.

Kuća u kojoj je rođen otac, deda i pradeda Zdravka Čolića Izvor: Kurir

- Iz te kuće, tu je knez stolovao, pobegli su svi Čolići naši, bežali ljudi, i ne samo Čolići, nego svi iz sela od Turaka u Crnu Goru. Kada su se vratili, nama vrata na polači, po starinski su tako zvali kuću. Prepoznali su ih u Bitulji Donjoj, Turci odneli, to su muslimanska sela do Stoca, oni otišli, skinuli ta vrata i vratili ih - ispričao je Milivoje, ponosan na svoje Čoliće.

Bačena bomba na kuću Zdravka Čolića na Dedinju

Nakon što je prethodnog dana u ranim jutarnjim satima bačena eksplozivna naprava na porodičnu kuću Zdravka Čolića, javnost je ostala zatečena ovim nemilim događajem.

U trenutku incidenta, jedan od najvećih muzičkih imena na ovim prostorima nije se nalazio u Srbiji, već je, kako saznajemo, boravio u Zagrebu. U porodičnom domu bila je samo jedna pevačeva ćerka.

Niko nije povređen ali je pričinjena velika materijalna šteta

Tu informaciju za Kurir potvrdio je poznati estradni menadžer Adis Gojak, koji je ujedno i prvi komšija Čolića i jedan od prvih koji su se našli na licu mesta nakon incidenta.

- Video sam šta se dogodilo i jako mi je žao. Zdravko je u Zagrebu i trebalo bi da se uskoro vrati. Šta je tačno bilo, Bog sveti zna. Ovo je zaista jedna neprijatna i uznemirujuća situacija- rekao je Gojak za Kurir.

Prema njegovim rečima, detonaciju je čuo u ranim jutarnjim satima, ali u prvi mah nije ni slutio da je reč o napadu.

- Jutros sam oko pet sati čuo da se nešto dešava. Međutim, znate kako je, u ovom kraju se stalno zidaju nove kuće i zgrade, ima građevinskih radova, pa sam pomislio da su majstori nešto radili. Nikada ne bih mogao da pomislim da neko može da baci bombu na nečiju kuću. To je nedopustivo - rekao je Gojak, dodajući da nažalost uvek ima ljudi vođenih ljubomorom i lošim namerama.

Policija vrši uviđaj na licu mesta

Gojak je zajedno sa policijom bio prisutan tokom uviđaja, dok su pripadnici nadležnih službi obavljali detaljan pregled terena i prikupljali dokaze koji bi mogli da rasvetle ovaj slučaj.

- Verujem da će istraga pokazati sve detalje. Nadležni organi profesionalno rade svoj posao i siguran sam da će se saznati istina -istakao je on.

Prvo oglašavanje Zdravka Čolića nakon incidenta

Foto: Petar Aleksić, Antonio Anhel/ATA Images

Pevač Zdravko Čolić se povodom ovog incidenta oglasio za UNU i otkrio detalje:

- Trenutno sam van zemlje. Nalazim se u Zagrebu, gde završavam poslednje pesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu da su svi dobro. Razumem interes medija, ali moram istaći da su neke izjave u tekstovima medija protumačene na način koji ne odgovara pravom stanju stvari. Smatram da je važno da se informacije plasiraju odgovorno i na osnovu proverenih činjenica. Uviđaj je u toku i čekamo policijski izveštaj - izjavio je pevač.

