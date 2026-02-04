Slušaj vest

Vest da su Edita Aradinović i Nenad Stević stavili tačku na svoju emotivnu vezu uzdrmala je domaću javnost, i to je bila glavna tema prethodna dva dana, a Kurir je prvi objavio tu vest. Razlog zašto je to odjeknulo toliko verovatno leži u tome što je pre tri nedelje otkriveno da pevačica i njen izabranik očekuju dete.

Kratko se zabavljali

1/5 Vidi galeriju Edita Aradinović i Nenad Stević prekinuli romansu Foto: Shutterstock, Boba NIkolić, screenshot instagram, Printscreen/Instagrtam



I dok se o njihovom razlazu danima spekuliše, dodatnu pažnju izazvale su informacije da je Stević, svega nekoliko dana nakon raskida, viđen u društvu nove devojke, zbog čega su se otvorila brojna pitanja o prirodi i tajmingu njihovog razlaza. Aktuelna Nenadova izabranica je iz Novog Sada, potvrdili su izvori Kurira, ne želeći da nam otkriju detalje, niti njen identitet.

Česte nesuglasice

Kako su ranije preneli izvori bliski paru, odluka o raskidu Stevića i Aradinovićeva nije doneta impulsivno, već nakon dužeg perioda razgovora i razmišljanja. Edita i Nenad, kako se navodilo, shvatili su da im se životni putevi i stavovi razilaze, te da je za oboje najbolje da svako nastavi svojim putem, uz obostrano poštovanje i korektan odnos, pre svega zbog deteta koje očekuju.

Vest o raskidu prvi je, prema saznanjima, s najbližim prijateljima podelio upravo Stević, i to dok se nalazio na putovanju u Tajlandu, na koje nije poveo pevačicu. Izvori navode da je tada delovao rasterećeno i da je razlaz prihvatio kao konačnu odluku. Ipak, informacije da se već nakon povratka sa puta pojavio u društvu nove izabranice iznenadile su i njegove bliske prijatelje, tvrde naši sagovornici.

S druge strane, Edita Aradinović je, prema rečima njenih bliskih saradnika, u potpunosti fokusirana na trudnoću, svoje zdravlje i lični mir. Pevačica je navodno odlučila da u ovaj životni period uđe smireno, bez dodatnog stresa i medijske pompe, te da privatne stvari drži daleko od očiju javnosti. Upravo zbog toga par se nije oglašavao zajedničkim saopštenjem, niti je ulazio u detalje razlaza.

- Sve što je lepo kratko traje. Ljubav i strast su bile jake, ali ne toliko da ostanu zajedno. Česte nesuglasice dovele su do toga da je za njih oboje najbolje da se raziđu. Nenad je prijateljima rekao da se rastao od Edite i da želi da nastavi dalje, dok je ona potpuno posvećena trudnoći i bebi koju očekuje - priča izvor blizak bivšem paru.

Turbulentno od početka

Njihova veza je od samog početka budila interesovanje javnosti. Edita je u ranijim intervjuima otvoreno govorila o ljubavi koju je osećala, ali i o tome da brak za nju nije prioritet.

- Ljubav jeste zaslužna za to što sijam. Što se tiče udaje, jedan dan sebe vidim u venčanici, a već drugi o tome uopšte ne razmišljam. Smatram da može i bez papira da se voli - govorila je pevačica, ističući da su joj važniji odnos i partner nego formalnosti.

Takođe je naglašavala da nema nameru da krije partnera, ali da svoj privatni život želi da sačuva od preterane medijske izloženosti, jer, kako je govorila, "sreća voli tišinu".



Svako na svoju stranu



Vest o Editinoj trudnoći pre samo tri nedelje bila je jedna od glavnih tema u domaćim medijima. Brojne kolege su joj tada javno čestitale, a posebno se radovala njena sestra Indi Aradinović. Zbog toga je informacija o raskidu dodatno iznenadila javnost.

Pokušali smo juče da stupimo u kontakt sa Editom, ali pevačica se do zaključenja ovog broja nije javljala na pozive. Dan pre, u kratkoj poruci na pitanje da li je tačno da je raskinula sa Stevićem, poručila je samo:

- Ne želim da komentarišem.

Kontaktirali smo i s Nenadom Stevićem na broj telefona poznat redakciji, ali ni on se nije javljao na naše pozive, te je ostao nedostupan za komentar.

Dok Edita mir pronalazi u krugu porodice i najbližih saradnika, a fokus stavlja na majčinstvo i zdravlje, Nenad, sudeći po nama dostupnim informacijama, već je okrenuo novu stranicu.