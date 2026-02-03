Slušaj vest

PevačicaMilica Todorović porodila se danas, 3. februara, u Beogradu. Milica Todorović je na svet donela zdravog dečaka, a mama i beba se osećaju dobro nakon porođaja.

Mlada pevačica je već donela odluku koje ime će dati svom nasledniku. Dečak se zove Bogdan.

Staroslovensko ime

Bogdan spada u grupu staroslovenskih ličnih imena, jedno vreme je bilo zapostavljeno, a u poslednje vreme sve više dečaka tako zove.

Milica Todorović pokazala trudnički stomak Foto: Printscreen Instagram

Prema starim verovanjima, muška deca sa imenom Bogdan su bila "zaštićena od Boga" koji im je darivao dobro zdravlje, sreću i uspeh u životu, ili su pak bila prvorođena deca koja su "dugo i željno očekivana", odnosno čiji roditelji nisu dugo mogli da imaju potomstva. U tom slučaju deca nosila ovo ime, jer su "bogom dana".

Značenje imena Bogdan obećava mnogo dobrih osobina dečaku koji mu je dao ime. Među njima su ambicija, upornost, staloženost, kontrola nad emocijama, smirenost i samopouzdanje.

Bogdan Bogdanović Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Ovo ime nosi i jedan od naših najboljih košarkaša, Bogdan Bogdanović.

Kurir/Telegraf