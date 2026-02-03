Slušaj vest

Poznata srpska pevačica Milica Todorović danas je postala mama! Porođaj je protekao u najboljem redu, a pevačica je u jednoj privatnoj bolnici u Beogradu na svet donela zdravog dečaka. Milica i novorođenče dobro se osećaju.

Milica se tokom trudnoće povukla iz javnosti i gotovo nije davala izjave o svom stanju, ali je radosna vest o dolasku prinove obradovala mnoge njene fanove širom regiona.

Milica Todorović u trudnoći Foto: Boba NIkolić, Mondo, Printscreen Instagram

Emotivna poruka od Slavice Ćukteraš

Slavica Ćukteraš je putem Instagram storija uputila dirljive reči:

„Dobrodošao, dečace! Milice, dobrodošla u svet mama — želim vam puno sreće i zdravlja!“

Ova poruka emotivno je odjeknula među pratiocima obe pevačice, mnogi su osetili bliskost i podršku koja vlada među kolegama na domaćoj muzičkoj sceni. 

