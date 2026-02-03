Slavica Ćukteraš se obratila Milic Todrović nakon porođaja
SLAVIĆA ĆUKTERAŠ POSLALA PORUKU MILICI TODOROVIĆ! Pevačica joj se obratila nakon porođaja, evo šta je rekla
Poznata srpska pevačica Milica Todorović danas je postala mama! Porođaj je protekao u najboljem redu, a pevačica je u jednoj privatnoj bolnici u Beogradu na svet donela zdravog dečaka. Milica i novorođenče dobro se osećaju.
Milica se tokom trudnoće povukla iz javnosti i gotovo nije davala izjave o svom stanju, ali je radosna vest o dolasku prinove obradovala mnoge njene fanove širom regiona.
Milica Todorović u trudnoći Foto: Boba NIkolić, Mondo, Printscreen Instagram
Emotivna poruka od Slavice Ćukteraš
Slavica Ćukteraš je putem Instagram storija uputila dirljive reči:
„Dobrodošao, dečace! Milice, dobrodošla u svet mama — želim vam puno sreće i zdravlja!“
Ova poruka emotivno je odjeknula među pratiocima obe pevačice, mnogi su osetili bliskost i podršku koja vlada među kolegama na domaćoj muzičkoj sceni.
