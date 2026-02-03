Slušaj vest

Azra Husarkić nedavno se ostvarila u ulozi majke, a sa suprugom Damirom i ćerkicom Esme Lenom živi na relaciji Amerika-Beograd.

Ona trenutno boravi u Americi, tačnije na Floridi gde ona i muž imaju velelepnu vilu.

Azra Husarkić se pohvalila da je sa ćerkicom i mužem otišla u šoping i to onaj kvalitetan.

Pevačica je uslikala Damira koji je držao njihovu osmomesečnu ćerkicu u radnju skupocenog i poznatog brenda, gde su ćerkici kupili prvu markiranu tašnu.

- Lena je dobila svoju prvu torbicu - napisala je Azra.

U pitanju je tobrica marke "YSL", a kako piše na interentu cena ove nove torbice je od 1.200 do 1.500 evra.

Nakon šopinga pevačica se uputila u svoj dom, a onda je pokazala umeće u kuhinji. Svom suprugu milioneru je spremala ručak, a zamesila je i pogaču što je i pokazala. Kako se može primetiti dok je slikala testo koje je nadošlo i spremno je da se ispeče, u loncu koji se nalazio na ringli bio je pasulj koji je tek počeo da se kuva.

Inače, Azra se uskoro nakon porođaja vraća na scenu sa drugim delom albuma "Jedan", a kadrove koje je objavila sa snimanja na Floridi obećavaju odlične spotove i kvalitetne pesme, što kada je reč o njoj nikada nije ni bilo drugačije.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Smršala 12 kilograma

Pevačica se nakon porođaja ozbiljno posvetila treninzima i zdravoj ishrani, pa kako je govorila u intervjuu za naš portal, za kratko vreme je izgubila 12 kilograma.

- Tokom trudnoće sam se dosta ugojila i bilo mi je teško vratiti se zdravim navikama. Imam trenera s kojim treniram tri puta sedmično i jedino što sam ga zamolila je da treninzi ne budu monotoni. Tako je došao i boks. Premijerno vam mogu reći da sam izgubila 12 kilograma i osećam se presretno!

Foto: Instagram