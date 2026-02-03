Slušaj vest

Odabrani učesnici u Eliti napravili su dogovor koji bi mogao ozbiljno da uzdrma odnose u kući.

Naime, oni su odlučili da tokom Igre istine pitanja ne postavljaju ostalim učesnicima, već isključivo jedni drugima.

Ovakav potez već sada izaziva polemike, a nema sumnje da će reakcije biti burne kada ostali takmičari saznaju za ovaj dogovor.

Desiće se haos

Igra istine važi za jedan od najnapetijih segmenata rijalitija, jer često donosi neprijatna pitanja, razotkrivanja i sukobe, zbog čega će ovakav plan sigurno biti doživljen kao provokacija.

Mnogi učesnici mogli bi da se osete isključeno i potcenjeno, što dodatno može raspiriti već postojeće tenzije u Eliti.

