"SVAKI SPOT JE KOŠTAO KAO STAN U BEOGRADU" Anabela progovorila o troškovima u grupi Fanki Dži
Opštepoznato je da estrada ne žali para kad su muzički projekti u pitanju. To nam je potvrdila i Anabela Atijas, koja se nedavno prisetila trenutaka kada su ona i Gagi snimali spotove za svoju grupu Fanki Dži.
Jedan od reditelja spotova govorio je o tome da je Fanki Dž davao ogromne pare za spotove, a u razgovoru za Kurir pevačica je potvrdila ovu priču.
- Mi smo te spotove mnogo plaćali, to je tačno. U to vreme svaki spot nas je koštao kao jedan stan u Beogradu. Tri spota koja znam da smo papreno platili jesu spotovi za pesme "Legenda", "Dala bih sve" i "Budi tu". Sad stvarno ne mogu da se setim tačne cifre, ali jeste bilo kao stan u Beogradu. Ti spotovi su sačinjeni od nekih animacija, što je tada mnogo koštalo. Luna i Adam se nalaze u spotu za pesmu "Legenda" i, kad vidite koliko je Luna mala u tom spotu, jasno vam je zašto ne mogu da se setim tačne sume - rekla je Anabela za Kurir.
Podsetimo, Anabela je karijeru započela 1990-ih u grupi Fanki Dži sa tadašnjim suprugom Gagijem Đoganijem. Veliki uspeh donela im je pesma "Samo u snu", a kasnije i mnogi drugi hitovi.
Kurir.rs