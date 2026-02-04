Slušaj vest

Opštepoznato je da estrada ne žali para kad su muzički projekti u pitanju. To nam je potvrdila i Anabela Atijas, koja se nedavno prisetila trenutaka kada su ona i Gagi snimali spotove za svoju grupu Fanki Dži.

Jedan od reditelja spotova govorio je o tome da je Fanki Dž davao ogromne pare za spotove, a u razgovoru za Kurir pevačica je potvrdila ovu priču.

- Mi smo te spotove mnogo plaćali, to je tačno. U to vreme svaki spot nas je koštao kao jedan stan u Beogradu. Tri spota koja znam da smo papreno platili jesu spotovi za pesme "Legenda", "Dala bih sve" i "Budi tu". Sad stvarno ne mogu da se setim tačne cifre, ali jeste bilo kao stan u Beogradu. Ti spotovi su sačinjeni od nekih animacija, što je tada mnogo koštalo. Luna i Adam se nalaze u spotu za pesmu "Legenda" i, kad vidite koliko je Luna mala u tom spotu, jasno vam je zašto ne mogu da se setim tačne sume - rekla je Anabela za Kurir.

Anabela Atijas nekad i sad Foto: printscreen YT, Kurir

Podsetimo, Anabela je karijeru započela 1990-ih u grupi Fanki Dži sa tadašnjim suprugom Gagijem Đoganijem. Veliki uspeh donela im je pesma "Samo u snu", a kasnije i mnogi drugi hitovi.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsZAVIRITE NA PROSLAVU 51. ROĐENDANA ANABELE ATIJAS Skromna torta, a slavljenica bez trunke šminke - prava ženska žurka (FOTO)
Anabela Atijas Youth Fest 2025 (1).jpeg
Stars"DA TE OVE GODINE NIŠTA NE BOLI" Luna Đogani čestitala rođendan Anabeli, majci uputila dirljive reči (FOTO)
1321321321321.jpg
StarsNAJZGODNIJA BAKA NA ESTRADI DANAS SLAVI ROĐENDAN! Anabela obukla šljokičavu haljinu pa pokazala da joj godine ne mogu ništa, evo koliko je napunila (FOTO)
Anabela Atijas
StarsANABELA SE PRERUŠILA U DEDA MRAZA I ULETELA U STAN KOD LUNE I MARKA! Urnebesne scene: Vriska, smeh, suze...
IMG_3052.jpeg