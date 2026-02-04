Opštepoznato je da estrada ne žali para kad su muzički projekti u pitanju. To nam je potvrdila i Anabela Atijas , koja se nedavno prisetila trenutaka kada su ona i Gagi snimali spotove za svoju grupu Fanki Dži.

- Mi smo te spotove mnogo plaćali, to je tačno. U to vreme svaki spot nas je koštao kao jedan stan u Beogradu. Tri spota koja znam da smo papreno platili jesu spotovi za pesme "Legenda", "Dala bih sve" i "Budi tu". Sad stvarno ne mogu da se setim tačne cifre, ali jeste bilo kao stan u Beogradu. Ti spotovi su sačinjeni od nekih animacija, što je tada mnogo koštalo. Luna i Adam se nalaze u spotu za pesmu "Legenda" i, kad vidite koliko je Luna mala u tom spotu, jasno vam je zašto ne mogu da se setim tačne sume - rekla je Anabela za Kurir.