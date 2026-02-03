Slušaj vest

Nada Topčagić govorila o trenutku kad je Jelena Karleuša imala svoj prvi nastup s njom, i to na vašaru u Rakovici.

Boki 13, koji je inače Jelenin prijatelj, nije verovao u ovu priču, ali mu je Nada do detalja opisala kako je izgledao taj trenutak, pa se Jovanovski vrlo iznenadio.

- Jelena je počela sa mnom, ljudi - prisetila se Nada, na šta je Boki rekao da nema šanse da je Jelena pevala na vašaru.

- Jelena je pevala sa mnom, šta vam je! Crvene čizme i ona njena plava duga kosa, ona ima najbolju kosu, verujte mi, ljudi. U Rakovici bio vašar, veliki vašar. Pokojna Divna, ljubav naša, zove me i kaže: "Jao, zlatna moja, Jelena hoće da peva, nije završila osnovnu školu, ali hoće da peva!" Moj Zlatko joj je tada rekao da je dovede na taj vašar - pričala je ona, pa dodala:

- Tad je bilo preko 2.000 ljudi pod šatorima. Jeca tad dolazi, dovoze je, i to je bilo mnogo, mnogo ljudi. Kao da je ceo Kalemegdan pun ljudi. Tad su bili samo šatori za pevanje. I Jeca se pojavljuje, grom, ona duga kosa do dupeta, čizme preko kolena i počinje Jelena da peva "Zapevala sojka ptica", to nikad neću moći da zaboravim! Peva ona, ne možemo da je skinemo s bine, 2.000 ljudi u šatoru, svi u nju gledaju. Ona nije mogla da siđe od te količine ljudi i koliko su svi bili oduševljeni - prisetila se Nada u podkastu kod Bokija 13.

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Kurir Televizija, Petar Aleksić, Pritnsceen/Instagram

U kontenjeru našla sliku vrednu od 15.000 evra

Nada Topčagić jedna je od naiskrenijih pevačica na domaćoj estradi. Pevačica odgovara na svako pitanje, a jednom prilikom je sama govorila o tome da ima "hobi" da kopa po kontenjerima.

Sada, je u potkastu kod Bokija 13, progovorila o momentima kada je kopala po kontenjeru i izvukla umetničku sliku vrednu 15.000 evra

1/5 Vidi galeriju Nada Topčagić se vraća u punom sjajnu na estradu Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC, Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić

- Prolazim ja pored jednog kontenjera i vidim jednu sliku. Razmišljam kako da nosim tu sliku, velika slika. Kako ću da nosim tu sliku, ogromna slika...Uzmem ja sliku stavim ispod kontenjera, pa odvedem Badžu (psa) da se prošeta kroz ceo grad, vratim se, uzmem sliku i odnesem je na procenu, a ona vredi 15.000 evra. Znaš ti kakve sam ja stvari uzela vrednih iz kontenjera. Pa to u svetu svi rade! Imam jednu kofu koju sam isto našla na istom mestu, kofa pravljena 1948. Ali ne skupljam ja svašta, odmah ja to vidim šta je dobro, a šta nije - rekla je Nada, a na pitanje Bokija šta je uradila sa tom slikom, odgovor je sve iznenadio:

- Prodali smo, za 15.000 evra. - odgovorila je Nada.