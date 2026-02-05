Slušaj vest

Ana Nikolić svojevremeno je zabrinula javnost nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak na kojem se vidi da na licu ima vidljive rane i promene na koži. Video je brzo izazvao lavinu komentara i spekulacija, a mnogi su se pitali šta je uzrok njenog zdravstvenog stanja.

Iako Ana nikada nije krila da ima problem sa alkoholom, prema navodima izvora bliskih pevačici, situacija sa licem nema veze ni sa ishranom, ni sa stresom, niti sa korišćenjem žestokog pića, o čemu se u javnosti uveliko nagađalo.

Nepažnja je koštala zdravlja

1/5 Vidi galeriju Ana Nikolić upropastila lice Foto: Printscreen Instagram, Printscreen

Nestručnost

Kako nezvanično saznajemo, Ana se pre nekoliko meseci poverila prijateljici da su problemi sa kožom nastali nakon estetskog zahvata. Prema tim tvrdnjama, komplikacije su se pojavile nakon ubrizgavanja botoksa sumnjivog kvaliteta. Navodno nije reč o standardnom i provereno bezbednom preparatu, već o lošijem materijalu, koji je izazvao ozbiljne reakcije na koži.

U početku su se, prema istim izvorima, pojavile sitne ranice, koje su se vremenom pogoršale usled bakterijske infekcije i neadekvatnog lečenja. Takva kombinacija dovela je do ozbiljnih oštećenja kože lica, zbog čega je pevačica, kako tvrde sagovornici, prošla kroz izuzetno težak period.

Izvor navodi da nije presudno u kojoj je klinici zahvat rađen, već da je ključni problem upotreba neproverenog materijala, što je, kako kažu, ostavilo vidljive posledice. Rezultat svega toga danas je, nažalost, lako uočljiv.

Ana Nikolić se ovim povodom nije zvanično oglašavala, ali njeno stanje ponovo je otvorilo pitanje bezbednosti estetskih zahvata i rizika koje nosi korišćenje neproverenih preparata, naročito kada se takve intervencije rade bez adekvatnog medicinskog nadzora.

Struka se oglasila

1/3 Vidi galeriju Snežana Nena Miletić objasnila problem Foto: Kurir TV, Privatna Arhiva, Kurir Televizija

Ovim povodom kontaktirali smo sa stručnim licem. Doktorka Snežana Nena Miletić je stručnjak je u oblasti plastične, estetske i rekonstruktivne hirurgije. Objasnili smo joj povod naše teme nakon čega je objasnila koliko je opasno koristiti neproverene proizvode za ulepšavanje i šta one mogu da izazovu.

- Pre svega, drago mi je da ste skrenuli pažnju javnosti na ovako bitne teme. Botoks je botulinski toksin tipa A, odnosno prečišćeni protein dobijen iz bakterije Clostridium botulinum, koji se u malim dozama koristi za privremeno opuštanje mišića. Botox je lek koji ovlašćeni lekari mogu nabaviti u određenim apotekama. Ovaj lek zahteva i hladan lanac odnosno transport i čuvanje na određenoj temperaturi. Sve ovo ga čini izuzetno osetljivim. Botoks je neverovatno oružje u rukama steučnog lica, koje je jako opasno ako ga koristi neko ko nije stručan i nema uslove za primenu istog. Komplikacije koje botoks može izazvati su: gušenje, problemi s vidom, alergije, infekcije, itd… Nisam lekar gospođe Ane, tako da nisam upućna koji se problem kod nje razvio. Ali savetujem svima pre nego što urade botoks da povedu računa ko im pruža uslugu i šta koristi. Takođe je bitno istaći da svi koji primete neke “čudne” simptome, neželjene reakcije ili slično da se odmah jave lekaru- objasnila je Nena.

Pokušali smo da stupimo u kontakt i sa Nikolićevom, ali ona nije odgovarala na naše pozive.