OGLASILA SE EDITA NAKON RASKIDA S PARTNEROM S KOJIM ČEKA DETE: Pevačica je bila žestoka u obraćanju, ovo je poručila
Edita Aradinović odlučila je da prekine ćutanje i prvi put javno progovori o razlazu od partneraNenada Stevića, sa kojim čeka dete. Nakon brojnih spekulacija koji su se pojavili, Edita je jasno stavila do znanja da želi da zaštiti svoju privatnost, ali i dostojanstvo buduće porodice.
- Bože sačuvaj i sakloni. Majko sveta. Ovo će biti jedina moja izjava. Nenad i ja nismo emotivni partneri, ali smo partneri za ceo život. On je dobar čovek i biće dobar otac. Naše dete je sada prioritet i, ako imate malo sluha, molim vas da ovde stanete sa naslovima- poručila je Edita.
Doživela neprijatnost
Stavila do znanja
Pevačica je naglasila da joj nije lako da se oglašava na ovu temu, ali da je osećala potrebu da stavi tačku na nagađanja i netačne interpretacije koje su se poslednjih dana pojavljivale u javnosti. Posebno je istakla da razlaz ne znači i prekid poštovanja, saradnje i zajedničke odgovornosti koju ona i Nenad imaju kao budući roditelji.
-Nije fer, nije u redu, jer vas medije poštujem i imamo korektan odnos. Ispoštujte i vi mene, hvala- dodala je pevačica, jasno apelujući na medije ali i na društvene mreže da pokažu razumevanje i obzir.
Posvetila se najvažnijoj ulozi
Kako saznajemo, Edita je trenutno u potpunosti posvećena trudnoći i pripremama za dolazak bebe, dok privatne odnose želi da zadrži daleko od očiju javnosti. Njena poruka naišla je na veliki broj pozitivnih reakcija i podrške fanova, koji su joj u komentarima poželeli mir, zdravlje i snagu u ovom važnom životnom periodu.
Ovim obraćanjem Aradinović još jednom je pokazala zrelost i odlučnost da, uprkos interesovanju javnosti, granicu između privatnog i javnog života jasno povuče stavljajući dobrobit deteta iznad svega.