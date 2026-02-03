Slušaj vest

Edita Aradinović odlučila je da prekine ćutanje i prvi put javno progovori o razlazu od partneraNenada Stevića, sa kojim čeka dete. Nakon brojnih spekulacija koji su se pojavili, Edita je jasno stavila do znanja da želi da zaštiti svoju privatnost, ali i dostojanstvo buduće porodice.

- Bože sačuvaj i sakloni. Majko sveta. Ovo će biti jedina moja izjava. Nenad i ja nismo emotivni partneri, ali smo partneri za ceo život. On je dobar čovek i biće dobar otac. Naše dete je sada prioritet i, ako imate malo sluha, molim vas da ovde stanete sa naslovima- poručila je Edita.

Doživela neprijatnost

Edita Aradinović vrlo ljuta Foto: Printscreen, Printscreen/Instagrtam, Printscreen/Instagram

 Stavila do znanja 

Pevačica je naglasila da joj nije lako da se oglašava na ovu temu, ali da je osećala potrebu da stavi tačku na nagađanja i netačne interpretacije koje su se poslednjih dana pojavljivale u javnosti. Posebno je istakla da razlaz ne znači i prekid poštovanja, saradnje i zajedničke odgovornosti koju ona i Nenad imaju kao budući roditelji.

-Nije fer, nije u redu, jer vas medije poštujem i imamo korektan odnos. Ispoštujte i vi mene, hvala- dodala je pevačica, jasno apelujući na medije ali i na društvene mreže da pokažu razumevanje i obzir.

Posvetila se najvažnijoj ulozi

Kako saznajemo, Edita je trenutno u potpunosti posvećena trudnoći i pripremama za dolazak bebe, dok privatne odnose želi da zadrži daleko od očiju javnosti. Njena poruka naišla je na veliki broj pozitivnih reakcija i podrške fanova, koji su joj u komentarima poželeli mir, zdravlje i snagu u ovom važnom životnom periodu.

Ovim obraćanjem Aradinović još jednom je pokazala zrelost i odlučnost da, uprkos interesovanju javnosti, granicu između privatnog i javnog života jasno povuče stavljajući dobrobit deteta iznad svega.

