Na vilu našeg čuvenog pop pevača, Zdravka Čolića, na Dedinju, sinoć je bačena bomba.

Jutro nakon eksplozije, snimili smo šta se dešava kod Čolićeve vile. Osoblje je čistilo nered i štetu, a na kući koja se nalazi u blizini Čoline popucala je staklena ograda, kao i prozori na obližnjem automobilu.

Porodica ne izlazi iz kuće, a vilu je maločas posetio čovek koji im je doneo hranu.

U vilu je potom stigla i starija gospođa, koja je telefonirala i strpljivo čekala da joj otvore kapiju, a potom ušla u kuću, dok je iz vile izašla druga starija žena.

Oglasio se Zdravko Čolić

Trenutno sam van zemlje. Nalazim se u Zagrebu, gde završavam poslednje pesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu da su svi dobro. Razumem interes medija, ali moram istaći da su neke izjave u tekstovima medija protumačene na način koji ne odgovara pravom stanju stvari. Smatram da je važno da se informacije plasiraju odgovorno i na osnovu proverenih činjenica. Uviđaj je u toku i čekamo policijski izveštaj - prenela je Una, a rekao je Zdravko.

Pogledajte dodatni snimak: