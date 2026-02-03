Slušaj vest

Stilista i fotograf Dejan Milićević danas, 3. februara, bio je ispred Grandovog studija, gde se snimaju „Zvezde Granda“. On je ostao šokiran kada je saznao da je na Čolinu vilu bačena bomba.

- Strašna situacija, ne znam šta da kažem. Sad od vas čujem, nisam bio u toku - rekao je Dejan.

Na pitanje da li se on plaši za bezbednost, Milićević kaže:

- Da li je mene strah za bezbednost? Da li vi mislite da se ja bilo čega plašim? Pa, ljudi 35 godina, koliko promena, svašta sam preživeo... Za mene nema bojazni.

Podržao Karleušu

Jelena Karleuša je otkrila da se naljutila na Anu Bekutu, jer joj se nije zahvalila posle pružanja javne podrške, a Dejan se s Karleušinim stavom složio:

-Ne, nismo ništa komentarisali. Po meni, svakom ko pruži podršku se treba kulturno zahvaliti i treba uzvratiti kad te neko podržava, to i treba da se ceni. Šta god i kako god da mi je neko nešto uradio u životu i kada se ogreše i kada mi učine nešto loše, ja se ipak zahvalim. Ja sam svima zahvalan, jer to su sve moji drugari i saborci, svi ljudi koji traju, koji nisu kao pomfrit iz Meka da traju jednu sekundu, godinu, dve, tri... Svi mi koji smo 30 godina u šoubiznisu treba da se podržavamo i po meni svaka podrška treba da se uzvrati.

Nedavno je otkrio da je Anin bivši partner svojevremeno, devedesetih, zabranio jedan njen spot koji je on radio. Sada je otkrio da li se pevačica naljutila na njega zbog toga.

- Ne, što bi Ana bila ljuta, mi smo svi bili srećni što možemo da dobijemo necenzurisanu verziju spota, nije to ne znam kolika razlika, nije to bilo skandalozno, ali jednostavno u tom periodu je to bilo kao "wau", a s obzirom kako se sada snimaju spotovi, kako ljudi dolaze na snimanja, ono je mala beba - rekao je i nastavio:

- Kad sam ja preživeo devedesete koje su za mene bile fenomenalne, za druge, nažalost, nisu...Svaka tragedija i problem se preživljava, pa zavisnosti koji stepen osećanja gajiš u sebi i koliko si sposoban i spreman. Kad ulaziš u ovaj svet šoubiznisa ti moraš da budeš spreman na sve, i na opasnost, i na pretnje i pohvale i kritike i na malverzavije i na podmetanja i na konkurenciju koja ti ne misli dobro. Mora da se razmišlja dugoročno, ne može da se gleda na to da se mazne neka lovica i da se kupi neka nekretninica... Neko ne želi da opstane, neko želi brzu lovu.

O spisku dužnika sa estrade

- Spisak, pa ako krenemo sada, dočekaćemo ovde Uskrs. Spisak je ogroman, samo me nervira to jedno nepoštovanje i nekultura. Onako kako seješ, tako i žanješ i onako kako si posatvio filizofiju - tako će Univerzum i da ti vrati. Vodi računa kome se zameraš, a pogotovu nama koji nismo s ove planete.

- Nećemo o dužnicima, oprošteno im je sve. Ako za sve ove godine nisu našli za shodno da se jave i da vrate, a kada me vide uživo negde jave se i ispitaju šta radim. Neka im je, hvala Bogu za mene nema zime - otkrio je on.

