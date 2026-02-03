Slušaj vest

Jedno od osnovnih pravila rijalitija „Elita“ jeste da učesnici moraju aktivno da učestvuju u programu, jer se u suprotnom direktno ugrožava tok i opstanak samog formata. Upravo zbog nepoštovanja tog pravila, Veliki šef doneo je odluku da kazni učesnicu Milenu Kačavendu.

Naime, u Beloj kući je u tom trenutku bila u toku „Igra istine“, segment programa u kojem je učešće obavezno za sve stanare. Dok su se ostali takmičari nalazili za crnim stolom i učestvovali u igri, Milena se oglušila o pravila i prekinula svoje učešće.

Situacija je eskalirala u momentu kada je Marko Janjušević Janjuš pokušao da joj postavi pitanje, ali je Milena to odbila. Umesto da se vrati za sto i nastavi igru, ona je vreme provodila u spavaćoj sobi, gde je razgledala rođendanske poklone koje je dobila Rada Todorović.

Željko Mitrović sankcionisao

Zbog tog postupka, Veliki šef je odlučio da sankcioniše obe učesnice, te im je oduzet nedeljni honorar. Produkcija je još jednom stavila do znanja da se kršenje osnovnih pravila, naročito tokom obaveznih segmenata programa, neće tolerisati.

Kazna je izazvala različite reakcije među stanarima Bele kuće, ali i među gledaocima, koji sa posebnom pažnjom prate svaki potez učesnika u najgledanijem rijalitiju.

